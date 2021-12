La bande-annonce de l’histoire d’Elden Ring est là pour vous rendre encore plus déprimé

Éditeur Bandai Namco et développeur DeLogiciel ont publié une nouvelle bande-annonce pour Anneau ancien cela nous donne un peu plus d’informations sur à quel point l’univers est vraiment foutu.

Avant que la bande-annonce ne fasse ses débuts à la vitrine des Game Awards de cette année, un véritable Pot Boy anamatronique est apparu – pour une raison quelconque – pour donner au pape Doritos lui-même, Geoff Keighley, quelques notes sur la dernière bande-annonce du jeu. Ce qui a suivi était un regard existentiel et sinistre sur le monde sombre et sombre d’Elden Ring. Nous l’avons intégré ci-dessous, pour votre commodité.

« Qu’est-ce que les demi-dieux pourraient jamais espérer gagner en faisant la guerre ? demande une femme, apparemment avec trop de mains. Ensuite, nous voyons certains personnages s’y mettre, d’une manière agressive que l’on attendrait des habitants condamnés d’un jeu From Software.

Il est logique que ce niveau de malheur, de mort et de philosophie lugubre ait été introduit dans le jeu par George RR Martin. Cependant, tous les ajouts qu’il a apportés au jeu n’auraient pas été ajoutés si récemment: il a noté plus tôt cette année que son travail sur Elden Ring était terminé « il y a des années ».

Initialement prévu pour le 21 janvier avant d’être retardé plus tard en 2022, l’action-RPG est en développement depuis plus longtemps afin que l’équipe de développement puisse apporter plus de « profondeur et de liberté stratégique au jeu ».

Si vous souhaitez sauver vous-même ce monde condamné de l’extinction, ne vous inquiétez pas, il n’y a plus trop de temps à attendre jusqu’à ce que vous et votre cheval puissiez arrêter l’apocalypse. Elden Ring sera lancé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC le 25 février 2022.