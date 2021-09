La bande-annonce de l’histoire des Gardiens de la Galaxie de Marvel présente les personnages et les factions du jeu

Eidos-Montréal a publié une nouvelle bande-annonce détaillant ce qui vous attend dans Les Gardiens de la Galaxie de Marvel.

Se déroulant 12 ans après le conflit connu sous le nom de guerre galactique, le jeu vous fait marcher dans les bottes de Peter Quill où vous menez ses amis à travers la galaxie – et à travers tout le désordre dans lequel ils se sont mis à l’époque.

Dans la nouvelle bande-annonce, Grand Unifier Raker amène Star-Lord, Drax, Gamora, Rocket et Groot à l’Église universelle de la vérité. Ici, ils assistent à un rituel qui se déroule devant la matriarche. Grand Unifier Raker déclare que la Matriarche souhaite partager avec eux une vérité qui peut mettre fin à tous les chagrins et souffrances.

Eh bien, les choses tournent un peu de travers et la moitié de la galaxie en devient extrêmement ennuyée à cause du déclenchement par les Gardiens d’une série d’événements catastrophiques. Pour prouver qu’ils sont des héros au lieu de zéros, ils vont intensifier et montrer de quoi ils sont vraiment faits et sauver la galaxie.

La vidéo présente également des apparitions d’autres personnages tels que le chien de l’espace russe télépathique, Cosmo, qui est le chef de la sécurité de Knowhere. L’Église est une menace pour la sécurité de Knowhere, donc Cosmo aidera les Gardiens à enquêter sur l’Église et la source de son pouvoir.

Il y a aussi le Nova Corps, une milice spatiale chargée de maintenir la paix dans la galaxie. Ils sont dirigés par le Xandarian Worldmind, un superordinateur massif composé des esprits et des souvenirs de toute la civilisation Xandar.

En parcourant la galaxie, vous entrerez également en contact avec des personnages tels que Mantis, qui est la Vierge céleste dans l’univers, Kammy le mystérieux alpaga de l’espace, et bien d’autres.

Marvel’s Guardians of the Galaxy sera disponible sur GeForce Now, PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 26 octobre.

La version cloud pour Nintendo Switch arrivera également dans certaines régions le 26 octobre.

Pour en savoir plus sur le jeu solo, n’oubliez pas de consulter l’interview d’Alex avec le directeur créatif senior Jean-François Dugas.