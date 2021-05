La bande-annonce de Long Halloween Part Two publiée par Warner Bros.⋆ .

]]>]]>

Warner Bros.a publié la première bande-annonce de Batman: Le long Halloween, deuxième partie, le deuxième volet de l’adaptation animée de long métrage de la série de bandes dessinées DC de Jeph Loeb et Tim Sale; regardez-le ici…

Via IGN: “Inspiré par l’histoire emblématique de DC du milieu des années 1990 de Jeph Loeb et Tim Sale, Batman: The Long Halloween, la deuxième partie se poursuit alors que Holiday Killer est toujours en liberté et, avec Bruce Wayne sous le charme du venimeux Poison Ivy , Batman est introuvable. Libéré par un allié improbable, Bruce découvre rapidement le véritable coupable: l’employeur de Poison Ivy, Carmine Falcone. Le Romain, ses rangs décimés par Holiday et son entreprise devenant incontrôlable, a été contraint de faire appel à des partenaires moins désirables – la galerie des voleurs de Gotham City.

En attendant, Harvey Dent affronte des batailles sur deux fronts: tenter de mettre fin à la guerre de la foule tout en faisant face à un mariage tendu. Et, après une attaque qui laisse Harvey affreusement défiguré, le procureur de district déchaîne la dualité de sa psyché qu’il s’est efforcé de supprimer toute sa vie. Maintenant, en tant que Two-Face, Dent décide de prendre la loi en main et de rendre un jugement à ceux qui lui ont fait du tort, à sa famille et à tout Gotham. En fin de compte, le chevalier noir doit rassembler les pièces tragiques qui ont convergé pour créer Two-Face, the Holiday Killer, Batman et Gotham City lui-même.

