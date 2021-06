La bande-annonce de Many Saints Of Newark met en place une histoire d’origine mafieux pour Tony Soprano

Réalisé par Alan Taylor, qui a réalisé neuf épisodes des Sopranos entre 1999 et 2007, et co-écrit par David Chase et Lawrence Konner, The Many Saints Of Newark sortira le 1er octobre – avec Michael Gandolfini, Alessandro Nivola et Vera Farmiga a rejoint l’ensemble talentueux composé de Leslie Odom Jr., Corey Stoll, Jon Bernthal, Billy Magnussen, John Magaro, Michela De Rossi, Ray Liotta et Vera Farmiga. Comme tous les autres films sur la liste de Warner Bros. 2021, à sa sortie, il sera à la fois en salles et disponible en streaming sur HBO Max pour un engagement limité de 31 jours.