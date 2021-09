La bande-annonce de Matrix 4 arrive jeudi matin • .

Si vous êtes un fan de la trilogie de films Matrix, vous comptez avec impatience les jours jusqu’à la sortie, le 22 décembre, du quatrième volet tant attendu de la franchise. Maintenant, la date de sortie de la bande-annonce de Matrix 4 a été annoncée. Vous devez être en ligne jeudi matin. À 9 h HE / 6 h HP, la bande-annonce très attendue de Matrix 4 devrait être publiée en ligne. Et nous aurons les images ici, ci-dessous, une fois qu’elles seront en direct.

Ce sera, bien entendu, une énorme semaine de marketing pour le film, dont le nom officiel est The Matrix Resurrections. Warner Bros. a également ressuscité, sans jeu de mots, l’ancien What is the Matrix? site Web qui a été lancé avec le film original, mettant en vedette Keanu Reeves, en 1999. Pendant que vous attendez la nouvelle bande-annonce, vous pouvez également arrêter tout ce que vous faites et vous rendre sur ce site Web, car il est en fait plutôt cool. Vaut vraiment le coup un “Whoa” de style néo.

Meilleure offre du jour L’outil électrique le plus vendu d’Amazon est 5 étoiles et il est à 25 % de réduction ! Prix ​​catalogue :199,00 $ Prix :149,00 $ Vous économisez :50,00 $ (25 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Date de sortie de la bande-annonce de Matrix 4: jeudi 9 septembre

Fondamentalement, le site vous présente le même choix que « M. Anderson » est revenu dans le film original. Dans les mots célèbres de Morpheus : « Vous prenez la pilule bleue, l’histoire se termine. Vous vous réveillez dans votre lit et croyez… tout ce que vous voulez croire. Choisissez cependant la pilule rouge et « vous restez au pays des merveilles. Et je vous montre à quelle profondeur le terrier du lapin va.

Dirigez-vous vers ce site Web dans le lien ci-dessus, également trouvé dans le tweet ci-dessous. Et selon la pilule que vous choisissez, le site « affichera l’une des 180 000 vidéos teaser uniques possibles en fonction de la pilule choisie et de l’heure de la journée », selon un communiqué de presse. De plus, tous les teasers incluent des images du film et les voix de ses stars.

Le choix t’appartient. Bande-annonce jeudi à 6h du matin. Visitez https://t.co/yX5qbqqNYC #TheMatrixMovie pic.twitter.com/Pme1Sn6lB2 – Les résurrections matricielles (@TheMatrixMovie) 7 septembre 2021

Si vous ne pouvez pas attendre jeudi ? Certaines personnes ont eu un aperçu des premières images du film, qui ont été révélées ces derniers jours à CinemaCon. Voici une description et un résumé de io9, qui était sur place pour vérifier les choses. Sur la base des premières images, le site note: «Vous avez vraiment l’impression que tout ce qui s’est passé auparavant avec Neo, Trinity et Morpheus se reproduit, juste avec des changements mineurs. Des personnages voués à vivre les mêmes histoires encore et encore. Ou quelque chose comme ça. Nous ne savons pas vraiment. Mais bon sang s’il n’avait pas l’air aussi gros et bourré d’action que ce à quoi nous nous attendions. »

Les résurrections matricielles

Quelques points supplémentaires à savoir sur le nouveau film :

The Matrix Resurrections réunira les stars Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, dans les rôles inoubliables qu’ils ont rendus célèbres dans la trilogie originale – Neo et Trinity, respectivement.

Lana Wachowski a réalisé le film, basé sur un scénario de Wachowski, David Mitchell et Aleksander Hemon. Le film sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures. Il sera dans les cinémas du pays et sur HBO Max, via le plan sans publicité du streamer, le 22 décembre 2021. Et il sera disponible sur HBO Max pendant 31 jours après sa sortie en salles.

Le casting comprend également Yahya Abdul-Mateen II, de la franchise Aquaman; plus Jessica Henwick; Jonathan Groff ; Neil Patrick Harris; Priyanka Chopra Jonas ; Christine Ricci; et Jada Pinkett Smith, entre autres.