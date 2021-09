in

Je n’aurais jamais pensé le voir mais, environ 30 secondes après le début de la bande-annonce de The Matrix Resurrections, le Neo de Keanu Reeves peut être vu avec un canard sur le dessus de la tête tout en trempant dans une baignoire sans aucune raison, il semble que ce soit pour contempler pendant un instant. Cela ajoute un peu de comédie et de personnalité au film à venir et bien… beaucoup de gens ont des pensées :