La bande-annonce de Metroid Dread vous dit tout ce que vous devez savoir

Pour les personnes peu familiarisées avec les jeux Metroid, ce nouveau Terreur des métroides La bande-annonce donne un bon aperçu du jeu et de la série en général, tout en montrant une partie de l’action.

Se déroulant sur la planète ZDR, Samus explorera des labyrinthes remplis d’ennemis dans le ventre de la planète, qui comprend des zones distinctes telles que des grottes, des chambres magmatiques, des forêts anciennes et des environnements sous-marins.

Les ennemis dans le jeu sont des robots dangereux appelés EMMI et ils traqueront et tenteront de capturer Samus. Ces robots de recherche ont des corps recouverts d’une armure résistante que les attaques régulières ne peuvent pas pénétrer.

Heureusement, Samus a son puissant Arm Cannon, des missiles, ses capacités de saut, un nouveau mouvement de glissement et un compteur de mêlée, qu’elle peut utiliser pour faire face à ces ennemis. Comme la plupart des jeux de la série Metroid, plus elle explore, plus elle gagnera de capacités.

Certaines de ces capacités incluent l’aimant d’araignée, qui permet à Samus de s’accrocher à certains murs et plafonds. Il y a aussi la Morph Ball, qui lui permet de se transformer en boule et d’entrer dans des passages étroits. Flash Shift, est une toute nouvelle capacité qui déplace instantanément Samus vers l’avant et vers l’arrière sur une courte distance, et elle peut également utiliser Storm Missile, une nouvelle arme qui se verrouille sur plusieurs cibles.

Si vous êtes un fan des jeux Metroid ou si vous débutez dans la franchise, vous devriez vraiment regarder la vidéo pour une ventilation complète.

Metroid Dread sort le 8 octobre sur Nintendo Switch.