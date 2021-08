La bande-annonce de Morning Show 2 parle de coronavirus et de racisme

De nouveaux acteurs rejoignent la deuxième saison du Morning Show, l’actrice Julianna Magulies qui est surtout connue pour son rôle dans The Good Wife jouera Laura Peterson, un reporter prêt à découvrir tous les secrets des protagonistes. Greta lee, Ruairi O’Connor, Hassan Minha et Holland Taylor partagera également les crédits avec Aniston et Witherspoon et les autres membres de la distribution.

Les nouveaux chapitres seront disponibles via Apple TV + à partir de le 17 septembre prochain, juste deux jours avant les Emmys, il devrait donc remporter le prix du meilleur programme dramatique.