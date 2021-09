La bande-annonce de No Way Home a un mystère dont tout le monde parle

Spider-Man: No Way Home s’avérera probablement être le projet Spider-Man le plus important du MCU à ce jour. Étant donné qu’il s’agit d’un film multivers massif, cela pourrait avoir un impact sur l’univers cinématographique Marvel d’une manière qui n’était pas possible pour Homecoming et Far From Home. Bien que nous connaissions le plus gros spoiler du film, nous ne savons toujours pas à quoi nous attendre. Nous avons vu au moins une fuite d’intrigue qui semble être exacte, mais elle n’est pas assez détaillée. Et il y a au moins un grand mystère No Way Home Strange dans la première bande-annonce qui doit être exploré. Et grâce à Et si… ? de Marvel, nous avons peut-être déjà un début d’explication.

Remarquez, quelques des spoilers importants suivent ci-dessous, alors assurez-vous de regarder le dernier What If…? épisode avant de continuer à lire.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous a donné quelques énormes surprises étranges

Le quatrième Et si… ? épisode présenté en première sur Disney Plus tôt mercredi. Nous savions grâce à toutes les promotions récentes que nous allions nous régaler avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Et l’épisode Strange pourrait être le point culminant de toute la série.

L’histoire étrange que nous avons vue dans Et si… ? mérité beaucoup plus de temps que 30 minutes. C’est une alternative aux événements Doctor Strange de la chronologie principale du MCU. Au lieu de s’écraser les mains et de perdre sa carrière médicale, Stephen Strange perd Christine Palmer (Rachel McAdams) dans What If…?. Il perd son cœur.

En quoi cette histoire étrange est-elle pertinente pour No Way Home ? Nous y viendrons dans une minute.

Le Et si… ? épisode nous montre un étrange différent mais familier. Il est obsédé par la résolution de son problème, tout comme il l’était dans le film Doctor Strange. Mais l’étrange dans le film comprend finalement qu’il n’est plus seulement un médecin et accepte la nouvelle vie et les nouvelles responsabilités qui accompagnent le fait d’être le sorcier suprême. L’étrange dans le Et si…?, pas tellement.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans Marvel’s What If…?. Source de l’image : Marvel Studios

L’Ancien peut toujours influencer Strange d’outre-tombe

L’épisode ne dure peut-être que 30 minutes, mais il y a un gros rebondissement. L’Ancien (Tilda Swinton) hante Strange d’outre-tombe, expliquant qu’il ne peut pas annuler la mort de Christine. Dans le processus, elle sépare Strange en deux personnes différentes, créant deux chronologies dans le même univers. À la fin de l’épisode, le bon Docteur Strange combat le maléfique Strange Supreme. Ce dernier gagne, détruisant l’univers entier dans cette chronologie et perdant à nouveau Christine dans le processus.

Oh, et Strange Supreme est si fort qu’il sent la présence du Watcher (Jeffrey Wright). Et il le défie de rétablir l’ordre dans l’univers que Strange venait de détruire.

Ce qui compte pour No Way Home, c’est que Marvel vient de nous montrer ce qu’une mauvaise version de Doctor Strange pourrait faire. Et comment il peut coexister avec le Strange ordinaire.

Le grand rebondissement de l’intrigue No Way Home

Nous avons parlé il y a quelques jours du comportement très étrange de Strange dans la bande-annonce de No Way Home. Il reproche à Peter Parker (Tom Holland) d’avoir gâché un sort et d’avoir déclenché le multivers – et Peter est en effet responsable de cela. Mais Wong (Benedict Wong) a explicitement dit à Strange de ne pas tenter de lancer le sort qui ferait oublier à tout le monde l’identité de Spider-Man. Strange le fait quand même.

C’est Strange qui est en fin de compte à blâmer pour que les choses deviennent incontrôlables. Cela dit, les bandes-annonces de Marvel sont souvent trompeuses. Nous n’avons presque certainement pas tout le contexte dont nous avons besoin pour interpréter les actions de Strange.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit “Pour Fox Sake” dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Nous avons dit à l’époque qu’il y avait une explication simple à ce que Strange avait fait. Il n’est peut-être pas le médecin qui cherche à récupérer l’usage de ses mains. Mais il est toujours arrogant. Sa soif de connaissances et d’interventions inédites pourrait jouer un grand rôle dans sa motivation. Tout comme il pourrait être le seul chirurgien capable de réaliser une procédure expérimentale révolutionnaire sur un patient, il est également le seul sorcier qui peut aider Peter avec une solution inhabituelle.

L’autre explication est venue d’un initié qui continue de révéler de supposés secrets MCU. L’étrange dans No Way Home n’est peut-être pas Stephen Strange. Au lieu de cela, il pourrait s’agir de Mephisto se faisant passer pour Strange.

Est-ce Mephisto ou Strange Supreme dans No Way Home ?

Mephisto est un énorme méchant du MCU qui est apparu dans toutes sortes de fuites depuis plus d’un an. Nous avons vu des allusions à lui dans toutes sortes d’endroits – ou nous voulions les voir. Et nous nous attendions à ce que Mephisto soit le grand méchant de WandaVision. Cela ne s’est jamais produit et nous avons appris à tempérer nos attentes concernant les différentes séries Disney Plus de Marvel depuis lors. Mais que se passerait-il si Marvel avait planté des graines diaboliques dans ces films de la phase 4 pour une grande révélation de Mephisto plus tard sur la route.

D’un autre côté, Et si… ? l’épisode 4 nous a montré que Strange n’était peut-être qu’à un chagrin d’essayer quelque chose de dangereux et de stupide. Sa quête incessante d’une magie plus forte et meilleure pourrait le mettre sur la voie des ténèbres. Sur ce chemin, une variante étrange différente et meilleure pourrait l’attendre pour sauver la situation. Le problème est que ces deux variantes étranges proviendraient de la même chronologie.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

No Way Home fournira des réponses étranges

En d’autres termes, nous avons plus de raisons de soupçonner que le Strange in No Way Home n’est peut-être pas nécessairement le Avenger auquel nous nous attendons. Grace Randolph a publié il y a quelques jours un clip dans lequel elle explique que le méchant Doctor Strange in the Multiverse of Madness introduira X-Men dans le MCU. Dans ce clip, elle souligne également que Strange agit bizarrement dans la bande-annonce de No Way Home. Elle a également dit qu’un méchant Docteur Strange apparaîtrait dans Et si…?.

Encore une fois, l’explication la plus simple de tout ce que nous voyons dans la première bande-annonce de No Way Home est que Strange est un être émotionnel. C’est quelque chose que nous continuons de vivre dans le MCU. Ce sont les sentiments qui poussent les super-héros et les méchants à faire ce qu’ils font. Sa vanité pourrait être ce qui le fait avancer avec le sortilège d’identité Spider-Man, quelles qu’en soient les conséquences.

Nous devrons simplement attendre le 17 décembre pour voir si le Strange in No Way Home est le Avenger que nous connaissons ou une nouvelle variante plus néfaste. Et nous nous attendons à ce que le film Spider-Man fournisse des liens directs avec Multiverse of Madness, qui sortira en salles le 25 mars 2022.