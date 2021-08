La bande-annonce de No Way Home arrive et ramène des méchants classiques

La première bande-annonce de Spider-Man : No Way Home est enfin sortie cette semaine, à quelques mois de la sortie du film. No Way Home rassemble différents méchants des anciennes franchises Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, poursuivant le thème de la phase 4 des réalités alternatives se réunissant. L’un de ces méchants est apparu dans la bande-annonce.

D’après la bande-annonce, il semble que No Way Home reprenne là où Far From Home s’est arrêté, le monde sachant que Peter Parker est maintenant Spider-Man. Comprenant que cela a gâché sa vie, Peter se rend chez le docteur Strange pour voir s’il peut lancer un sort pour faire oublier aux gens qu’il est un super-héros. Strange accepte d’aider, mais le sort tourne mal, jetant Peter et Strange dans le multivers. Dans le dernier plan, Peter se retrouve face à face avec le docteur Octopus de Spider-Man 2.

Avant la sortie officielle de la bande-annonce, des images auraient été divulguées sur les réseaux sociaux. En fait, Sony Pictures et Marvel Studios ont déposé des demandes de droits d’auteur pour supprimer les images, ce qui semble confirmer qu’elles étaient authentiques. Les fans avaient hâte d’avoir une bande-annonce car il n’y en avait pas eu de surprenant avant cette semaine. No Way Home devrait sortir en salles le 17 décembre et le tournage s’est terminé en mars. Tom Holland est de retour dans le rôle de Peter Parker/Spider-Man.

No Way Home est le troisième film de Spider-Man se déroulant dans le MCU, après l’accord de Disney avec Sony Pictures pour amener le personnage de Spider-Man dans le monde des autres héros du film Marvel. Le film fera référence aux films pré-MCU Spider-Man, avec Alfred Molina de retour en tant que Docteur Octopus, son rôle dans Spider-Man 2 (2004). Jamie Foxx est également de retour dans le rôle d’Electro, le rôle qu’il a joué dans The Amazing Spider-Man 2 (2014). Selon certaines rumeurs, d’autres acteurs de Spider-Man pourraient être de retour, notamment Andrew Garfield et Tobey Maguire.

Benedict Cumberbatch a également un rôle central en tant que Dr Stephen Strange, prenant le rôle de mentor que Tony Stark (Robert Downey Jr.) a joué dans Spider-Man: Homecoming et Nick Fury (Samuel L. Jackson) a rempli Spider-Man: Far From Home (2019). L’apparition de Doctor Strange dans le film conduira probablement au prochain film solo du personnage, Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui s’ouvre le 25 mars 2022.

Jusqu’à présent, la quatrième phase du MCU a semblé se concentrer sur des réalités alternatives, qui sont au centre des émissions Disney + Loki et What If…?. Black Widow était le premier film de cette phase, tandis que Shang-Chi et la légende des dix anneaux, qui s’ouvre le 3 septembre, est le suivant. Eternals ouvre le 5 novembre, donc No Way Home est le quatrième film MCU à ouvrir en un an. Multivers de la folie, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda forever, The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania et Guardians of the Galaxy, Vol. 3 font également partie de la phase quatre.