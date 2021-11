La bande-annonce de No Way Home cache un rebondissement à la vue de tous

Eternals joue toujours dans les cinémas et Hawkeye est sur le point de se lancer dans Disney Plus, donc le MCU devient plus excitant que jamais. Mais si vous êtes un fan de Marvel, c’est probablement Spider-Man: No Way Home qui vous préoccupe en ce moment, grâce à cette sortie massive de la bande-annonce 2. C’est le sujet MCU qui fait parler tout le monde ces jours-ci. C’est une bande-annonce destinée à tromper les fans, surtout lorsqu’il s’agit de cacher Tobey Maguire et Andrew Garfield. Cependant, le clip peut également contenir un gros rebondissement qui se cache à la vue de tous, et nous l’expliquerons. Mais pas avant de m’être assuré que de gros spoils pourraient suivre ci-dessous.

Tous les méchants de No Way Home ne sont peut-être pas mauvais

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Les deux bandes-annonces de No Way Home livrent la prémisse du film. Peter Parker (Tom Holland) veut que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) fasse oublier à tout le monde qu’il est Spider-Man. Le bon docteur oblige, choisissant d’ignorer l’avertissement de Wong (Benedict Wong). Peter est un super-héros adolescent bavard et stressé qui gâche ce sort, et il ouvre le multivers dans le processus.

Des méchants d’autres réalités infestent le MCU et Peter devra tous les capturer. Strange ne sera pas très désireux d’aider, même si nous savons qu’il accordera des pouvoirs magiques à Peter. Mais Peter devra faire équipe avec ses amis MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) pour « Scooby-Doo cette merde ».

C’est jusqu’à ce que Peter se rende compte que les méchants qu’il capture seront renvoyés dans leurs réalités, où ils mourront aux mains d’autres versions de Spider-Man. C’est dans leur destin, explique Strange.

Une grande bataille près d’un immeuble dans No Way Home trailer 2 met en vedette Electro et Sandman. Source de l’image : Sony

Peter libérera alors les méchants, qui se retourneront sans surprise contre lui. D’une manière ou d’une autre, il devra tous les vaincre. Nous savons d’après les fuites que les Spider-Men de Maguire et Garfield seront là pour aider, mais les bandes-annonces ne montrent pas les deux super-héros.

Mais que se passe-t-il s’il y a un autre super-héros caché à la vue de tous dans la bande-annonce 2 ? C’est la tournure de l’intrigue que la bande-annonce 2 pourrait cacher, car elle contient des scènes qui n’ont pas nécessairement de sens. Avant d’expliquer la tournure, je vous rappelle que les bandes-annonces MCU trompent généralement les fans, et la bande-annonce No Way Home 2 en est la preuve.

J. Jonah Jameson (JK Simmons) présent sur la scène de combat dans l’immeuble. Source de l’image : Sony

Les scènes de combat de No Way Home sont la clé de la torsion

Les deux bandes-annonces nous ont aidés à comprendre plusieurs scènes de combat dans le film, qui sont importantes pour cette tournure de l’intrigue. Tout d’abord, nous avons Tom’s Spider-Man combattant Doc Ock (Alfred Molina) sur le pont et le capturant.

Deuxièmement, nous avons les mêmes combats de Spider-Man et probablement la capture d’Electro (Jamie Foxx) et de Sandman (Thomas Haden Church) quelque part en dehors de la ville. Ce sont les scènes où Peter porte un costume Spider-Man noir et or à l’envers.

Ensuite, il y a le combat entre Avengers, où Strange poursuit Peter à travers la dimension du miroir pour capturer le cube, un élément magique essentiel qui devrait aider Strange à renvoyer les méchants.

Spider-Man (Tom Holland) sautant après une grenade Green Goblin alors qu’elle explose lors de la bagarre dans l’immeuble. Source de l’image : Sony

Une autre bataille majeure se déroule dans un complexe d’immeubles d’appartements, où plusieurs méchants sont impliqués. Cela inclut Green Goblin, Electro, Sandman et Doc Ock. Le Lézard est probablement là aussi.

Enfin, le combat culminant se déroule à la Statue de la Liberté, où les trois Spider-Man affronteront au moins trois méchants. Nous ne voyons que Electro, Sandman et The Lizard dans la bande-annonce.

En quoi est-ce important pour la tournure de l’intrigue qui pourrait se cacher à la vue de tous ? Eh bien, il se trouve que l’interprétation de Molina Doc Ock a des fans qui se demandent s’il est vraiment un méchant ou s’il pourrait réellement aider à nouveau Peter Parker.

Doc Ock emprisonné dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image : Sony

Le rebondissement de l’intrigue Doc Ock que nous n’avons peut-être pas vu venir

Otto a aidé pour la dernière fois Spider-Man de Maguire dans Spider-Man 2. Il a réalisé les erreurs qu’il avait commises et a sauvé New York, même si cela impliquait de mourir dans le processus. Cette version de Doc Ock est censée apparaître dans No Way Home.

À partir du moment où nous le voyons dans la bande-annonce, il est clair qu’il ne prépare rien de bon. Il y a une arrogance crapuleuse chez lui. Il voit un Spider-Man, et il pense que c’est le Peter Parker qu’il connaît. Mais il découvrira plus tard que ce n’est pas le Peter qu’il pensait.

Doc Ock (Alfred Molina) regarde les tentacules devenir des composants peints en rouge. Source de l’image : Sony

Otto combat Peter sur le pont, ce qui doit être un combat au début du film, juste après que Spidey interfère avec le sort. Doc Ock parvient à maîtriser Peter et ses tentacules d’IA extraient les nanites de la combinaison Iron Spider. Les tentacules reçoivent une couche de peinture rouge, à la grande surprise du méchant. Mais et si au lieu des tentacules capturant les nanites, c’était l’inverse.

Ce n’est pas seulement Otto qui intègre des fonctionnalités d’IA dans ses robots. Tony Stark (Robert Downey Jr.) a confectionné un costume sophistiqué pour Peter, qui l’a ensuite amélioré. Et si les nanorobots infectaient Doc Ock au point de reprendre le contrôle des tentacules ?

Pour rappel, l’IA des tentacules influence les actions d’Otto dans Spider-Man 2. Les nanites de Stark pourraient le libérer de ce fardeau, lui permettant d’avoir le plein contrôle de ses décisions. C’est ce que pensent certains fans, et cette intrigue se cache peut-être à la vue de la bande-annonce.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, nous n’avons présenté que des captures d’écran de la bande-annonce contenant Doc Ock, ainsi que la lutte contre l’immeuble dans cet article.

Doc Ock (Alfred Molina) tombe alors qu’Electro envoie de l’électricité dans un appartement. Source de l’image : Sony

La rédemption totale d’Otto serait une excellente tournure No Way Home

Les bandes-annonces semblent suggérer que l’arrogance d’Otto se transforme en humilité après que Peter de Tom l’a capturé. Les nanites rouges sont partout sur ces tentacules. Et les tentacules sont fermés dans certaines scènes. Cela pourrait indiquer qu’Otto ou les tentacules ne cherchent pas à se battre.

Quant à cette bagarre d’immeuble, il y a une scène déroutante que nous ne pouvons pas expliquer. On voit Otto tomber de haut à la suite d’une explosion. Mais Electro semble aussi l’attaquer.

Est-il possible que Doc Ock décide finalement d’aider et/ou de protéger Peter dans ce combat particulier ? Nous n’avons aucun moyen de le savoir, mais c’est certainement particulier de voir les méchants se blesser les uns les autres. Quoi qu’il arrive dans cet appartement, Otto finit par tomber. Une explication de cette scène de bataille est que c’est la scène où Goblin finira par tuer tante May (Marisa Tomei), mais nous n’avons pas suffisamment de preuves pour le confirmer. Mais si ce n’est pas le complexe d’appartements de tante May, où Peter vit également, pourquoi J. Jonah Jameson (JK Simmons) est-il là avant l’arrivée de la police ?

Ce qui est également étrange, c’est que nous n’avons pas de Doc Ock dans cette bataille finale à la Statue de la Liberté.

Sony nous a déjà montré que tous les méchants ne sont pas entièrement mauvais dans les films Spider-Man. Le fait qu’Otto se retourne contre le Bouffon vert à mi-parcours du film compléterait l’arc de Doc Ock mieux que Spider-Man 2, même si cela signifie que Sony opte pour le même type de rebondissement.