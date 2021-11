La bande-annonce de No Way Home n’a pas fuité

Le premier Spider-Man: No Way Home est sorti à la mi-août. C’est arrivé un jour après qu’une version floue qui manquait d’effets visuels ait été divulguée en ligne. Depuis lors, nous avons vu de nombreuses fuites qui ont fini par confirmer le spoiler le plus fou du film. C’est parce que Sony a déposé des demandes de droits d’auteur contre certaines des images divulguées, indiquant qu’elles étaient authentiques. Ces images montraient Tobey Maguire et Andrew Garfield en costumes Spider-Man. Nous avons même eu une vidéo de Garfield d’où venait l’une des images. Étant donné que Sony et Marvel ne peuvent garder aucun de ses secrets No Way Home, on ne serait pas surpris d’apprendre que la deuxième bande-annonce du film a fuité. Cependant, ce n’est pas ce qui s’est passé ce week-end, bien qu’il y ait de nouvelles images de No Way Home qui tournent sur les réseaux sociaux. Remarquez, quelques spoilers pourraient suivre ci-dessous.

La « deuxième » bande-annonce de Spider-Man: No Way Home

Nous avons vu de nombreuses fuites détaillant les prétendus plans des deuxièmes remorques No Way Home. Certains ont dit que Sony et Marvel briseraient Internet avec la prochaine sortie de la bande-annonce. C’est parce que la bande-annonce montrera Maguire et Garfield dans des costumes de Spider-Man aux côtés de Tom Holland. Les rumeurs ont dit que la bande-annonce pourrait atterrir dans les salles fin octobre, mais cela ne s’est pas produit. La sortie non officielle pourrait avoir lieu à la mi-novembre, bien que les informations ne proviennent pas de Sony ou de Marvel.

Les studios ont à peine commencé la campagne marketing pour No Way Home. Nous avons obtenu la meilleure couverture pour le prochain film Spider-Man d’Empire. Le magazine a publié son numéro de décembre qui contient une couverture exclusive de No Way Home, y compris de toutes nouvelles images et interviews. Il n’est pas question d’une deuxième bande-annonce.

Séparément, nous avons vu des séquences inédites de No Way Home qui étaient dans le même format flou que la première bande-annonce. On y voit une scène du film où un spectateur jette de la peinture verte sur le Hollandais Peter Parker. Cela correspond à une fuite selon laquelle le costume noir et or de Peter est en fait son costume habituel usé par des initiés à cause de l’accident de peinture.

Les images semblaient prêtes à être incluses dans une bande-annonce. Et Sony aurait peut-être terminé la scène pour une bande-annonce. Nous n’avons aucun moyen de le savoir.

Cela nous amène à la fuite de la « deuxième bande-annonce » que nous avons vue ce week-end. Vous en avez peut-être déjà vu des images ou des vidéos floues sur les réseaux sociaux. Cependant, il y a une explication réelle à cela.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Tom Holland, Jacob Batalon et Zendaya. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

Il y a une explication pour les nouvelles images

Cette deuxième bande-annonce que vous pourriez trouver sur YouTube, Twitter et Reddit est – encore une fois – floue. C’est comme si quelqu’un s’efforçait de brouiller les pistes. Mais si vous avez vu la première bande-annonce de No Way Home, vous reconnaîtrez rapidement de nombreux détails. La bande-annonce est similaire à la première bande-annonce, et nous obtenons la même histoire. L’audio n’est pas génial et vous ne pouvez pas inventer tout ce qu’ils disent.

Mais cette bande-annonce divulguée est plus courte que celle publiée par Sony. Nous pourrions être en train de regarder des scènes qui n’ont jamais été incluses dans la première. Comme le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) franchissant un portail. Ou la cape de Strange capturant Spider-Man, ce que les rumeurs disent que nous verrons dans le film. La première bande-annonce montre que Strange finira par se battre et capturer Spider-Man.

Les images divulguées de No Way Home nous donnent également un aperçu de Spider-Man qui se lance dans la bataille, avec des étincelles électriques autour de lui. C’est probablement un teaser pour Electro, l’un des cinq méchants du film.

Vous pourriez voir des versions de cette « deuxième bande-annonce divulguée » qui contiennent une scène à la fin où trois variantes de Spider-Man apparaissent. Ce n’est certainement pas du film. Quelqu’un a probablement glissé ces scènes de jeux pour les mélanger avec les images divulguées. Tout le reste semble authentique, étant donné que tout est très similaire à la première bande-annonce.

Nous ne vous montrerons aucune des images divulguées de No Way Home. Mais la vidéo ci-dessous de The Cosmic Wonder explique pourquoi ce n’est pas la deuxième bande-annonce que certains pensent.

Cela dit, nous n’avons aucune idée de la date de sortie de la deuxième bande-annonce. On s’attend à ce que Sony le publie avec sa prochaine grande première de film, Ghostbusters: Afterlife. La suite de Ghostbusters sort en salles le 19 novembre, près d’un mois avant la sortie de No Way Home.