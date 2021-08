La bande-annonce de No Way Home pourrait arriver plus tôt que prévu

Spider-Man: No Way Home n’est pas seulement le film que les fans de Marvel meurent d’envie de voir cette année. C’est aussi le film avec la bande-annonce la plus insaisissable du temps. No Way Home sera présenté le 17 décembre. Il reste environ quatre mois avant sa sortie – en supposant que Marvel et Sony ne le reportent pas – mais il n’y a toujours pas de bande-annonce. Une théorie dominante pour le retard de la bande-annonce est que la date de sortie du film pourrait être repoussée. Sony vient de reporter la première de Venom: Let There Be Carnage de quelques semaines, alimentant davantage les spéculations selon lesquelles Spider-Man 3 recevra le même traitement. Mais maintenant, un initié indien a de bonnes nouvelles à propos de No Way Home qui pourraient suggérer que la sortie de la bande-annonce se rapproche. Disney est déjà en train de doubler la bande-annonce de Spider-Man pour le pays, mais on ne sait toujours pas quand elle arrivera.

Le mystère de la bande-annonce de Spider-Man 3

Compte tenu de toute l’attention que No Way Home a reçue des fans cette année, une bande-annonce n’est pas vraiment nécessaire pour que le film réussisse. Tout d’abord, c’est un film de Spider-Man, et c’est l’un des super-héros les plus populaires. Deuxièmement, il s’agit d’un film MCU et d’énormes profits sont pratiquement garantis.

Plus important encore, le plus gros spoiler No Way Home a déjà été divulgué. Même les fans qui détestent les spoilers du MCU savent probablement que Spider-Man: No Way Home explorera le multivers, avec différentes versions de Spider-Man et leurs méchants correspondants des films de Sony.

Mis à part les surprises ruinées, Sony et Marvel éviteront probablement de confirmer l’aspect multivers de No Way Home dans le premier trailer. C’est en fait une bonne raison de ne publier aucune séquence. Ajoutez l’incertitude pandémique et vous vous retrouvez avec une grande incitation à retarder la première bande-annonce.

Bonne nouvelle de l’Inde

Amit Chaudhari est un utilisateur de Twitter qui prétend avoir accès aux secrets du MCU. C’est un graphiste et artiste VFX qui rend compte de l’actualité de la localisation de films et de bandes-annonces. Il a dit il y a environ un an que Hawkeye (Jeremy Renner) ferait une apparition dans Black Widow. Cela s’est avéré être vrai. Nous n’avons pas vu Renner dans le film, mais nous avons entendu parler de lui. Il a enregistré un dialogue qui est apparu dans l’un des flashbacks de Nat (Scarlett Johansson). Il a fourni des instructions à Black Widow pour la mission SHIELD qui la hanterait pour les années à venir.

Avance rapide jusqu’en août 2021, et Chaudhari affirme maintenant que la rumeur selon laquelle la bande-annonce de Spider-Man 3 est doublée en Inde est vraie, mais il y a une torsion. Selon Chaudhari, rien ne garantit que la bande-annonce sera attachée à Shang-Chi et à la légende des dix anneaux dans les salles.

Oui, la rumeur re. Le doublage de la bande-annonce de #SpiderManNoWayHome en #Inde est vrai, mais cela ne garantit pas qu’il sera associé à #ShangChi dans les salles. Je ne l’ai pas tweeté hier car l’un des membres de Sony India n’a pas pu le confirmer avant aujourd’hui. pic.twitter.com/q5q5k5G2V9 – Amit Chaudhari (@5150Aamrit) 14 août 2021

Chaudhari dit que quelqu’un de Sony India a confirmé qu’ils doublaient maintenant la bande-annonce pour la région. Si c’est le cas, c’est un gros développement pour No Way Home. Au moins, nous savons que Sony et Marvel essaient de sortir bientôt une bande-annonce pour Spider-Man: No Way Home.

Il est trop tôt pour dire si No Way Home conservera sa date de sortie du 17 décembre ou non. Pour l’instant, Disney n’a pas reporté les deux autres films MCU dont la sortie est prévue cette année. Shang-Chi sort toujours le 3 septembre, tandis que Eternals a une date de sortie le 5 novembre.

