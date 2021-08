La bande-annonce de No Way Home retardée, et vous détesterez la raison possible pour laquelle

Spider-Man: No Way Home est le quatrième film MCU de l’année, dont la sortie est prévue le 17 décembre. Mais ce sera aussi le film Marvel le plus important de l’année, compte tenu de ce que les fuites continuent de nous dire. No Way Home sera le premier film multivers du MCU avec Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) aidant Spider-Man (Peter Parker) à corriger un énorme problème multivers à la suite des événements de Loki. Mais avec quatre mois avant le lancement du film, il n’y a pas de bande-annonce officielle de Spider-Man: No Way Home en salles ou en ligne.

Nous nous attendions à ce que Sony et Marvel publient au moins un teaser pour le film à ce jour. Mais après Loki, nous avons réalisé que les deux studios ne pouvaient pas sortir de séquences de Spider-Man 3 qui feraient allusion au multivers. Même après la finale de Loki, Sony et Marvel pourraient faire de leur mieux pour ne pas confirmer le secret que la plupart des fans de Marvel connaissent. Mais que se passe-t-il s’il y a une explication différente pour le retard de la bande-annonce de No Way Home ?

Sony a lancé le marketing Far From Home au début de 2019, ce qui aurait bouleversé Marvel dans le processus. Nous avons pu voir Peter Parker vivant et en bonne santé dans une bande-annonce qui a précédé la première de Avengers: Endgame. Nous pensions tous que Fin du jeu ramènerait tous les super-héros morts, Spider-Man inclus. Mais le clip de Sony l’a confirmé. Cependant, cette bande-annonce ne contenait aucun détail qui révélerait la chronologie des événements.

Cette théorie du retard de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home va ennuyer tout le monde

Il semble que le studio ne répète pas son erreur avec la bande-annonce de No Way Home. Là encore, les enjeux sont beaucoup plus élevés pour Spider-Man 3. C’est un film différent de tout ce que Sony a fait jusqu’à présent dans ses films d’action en direct. Il y a quelques années, nous avons vu plusieurs Spider-People dans la même aventure dans Spider-Man: Into the Spider-Verse. Mais l’histoire animée à succès de Sony ne fait pas partie du MCU.

Nous avons entendu pour la première fois il y a des mois que Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield joueraient les versions de Spider-Man de leurs films respectifs. Sony et Marvel auraient voulu garder ce détail secret le plus longtemps possible. Même maintenant que le secret est dévoilé, nous nous attendrions toujours à ce que les premières bandes-annonces évitent de mentionner les autres versions de Spider-Man.

En d’autres termes, il ne fait aucun doute que la campagne de marketing pour No Way Home va être difficile. D’un autre côté, le film Spider-Man 3 se vend pratiquement grâce à ces rumeurs et fuites passionnantes.

Une théorie plus sinistre sur le retard de la bande-annonce de No Way Home agacera tout le monde. L’essentiel est que Sony ne sait peut-être pas s’il s’en tiendra à la date de sortie du 17 décembre. La pandémie de coronavirus a pris une autre tournure, avec une nouvelle vague qui ravage le monde. Les autorités conseillent les vaccinations et le port de masques pour réduire la menace de la variante delta, et de nouvelles variantes font leur apparition. Et si Sony et Marvel devaient à nouveau retarder Spider-Man 3 ?

Le calendrier actuel des films MCU pour 2021

Nous sommes censés voir deux autres films MCU dans les salles avant le lancement de No Way Home. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings arrive le 3 septembre, suivi des Eternals le 5 novembre. Contrairement à Black Widow, les films MCU restants ne seront pas lancés sur Disney Plus Premier Access. Sans oublier que No Way Home est une propriété Sony. Un lancement jour et date de Disney Plus peut être problématique.

Il ne fait aucun doute que No Way Home aurait dépassé le milliard de dollars au box-office avant la pandémie. L’aggravation de la crise sanitaire en fera un objectif difficile.

Venom : Let There be Carnage est aussi un film de Sony, qui fait partie de son propre univers d’histoires de Spider-Man. La suite sortira en salles le 24 septembre, Sony ayant sorti une nouvelle bande-annonce il y a quelques jours (voir ci-dessous). Mais un Redditor a observé que la bande-annonce de Venom 2 n’avait pas de date de sortie. Au lieu de cela, Sony dit au public que le film sera lancé “dans les salles cet automne”. Serait-ce une indication qu’un retard de libération est possible?

Le Redditor derrière cette fuite dit que nous n’aurons pas bientôt de bande-annonce No Way Home si des retards sont de mise. Mais c’est de la spéculation en ce moment. Nous devrons attendre les prochaines actions marketing de Sony et Marvel pour No Way Home.

