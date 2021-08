La bande-annonce de No Way Home suggère que cette fuite massive de complot est réelle

La première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est enfin sortie, nous donnant un avant-goût du film multivers MCU très attendu. La première bande-annonce taquinait les grands méchants du film, même si elle ne nous en montrait qu’un. Quant aux autres variantes de Spider-Man, on ne sait pas si nous allons les voir dans des remorques sur la route. Mais maintenant que la première bande-annonce est sortie, nous pouvons vous dire qu’une fuite massive de l’intrigue d’il y a quelques semaines pourrait s’avérer être la vraie affaire. Les spoilers divulgués comprenaient des détails de la première bande-annonce de No Way Home dont nous pouvons maintenant confirmer l’exactitude. Cela indique que la personne qui les a révélés a accès à des informations authentiques. Avant de revoir la fuite de l’intrigue, je vous préviens que les spoilers massifs de Spider-Man 3 suivent ci-dessous.

The Spider-Man: No Way Home spoiler de l’intrigue que tout le monde connaît

Nous savons depuis des mois que No Way Home sera un film multivers, et la bande-annonce l’a confirmé. La surprise de Spider-Man 3 est le plus grand secret de polichinelle d’Hollywood. Nous savons peut-être que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs rôles de Spider-Man pour No Way Home, mais cela ne gâche pas le film. Après tout, nous savions que les Avengers décédés dans Guerre d’infini seraient ressuscités dans Fin du jeu bien avant la première du film. Cela n’a pas rendu Fin du jeu moins amusant ou excitant à regarder.

Mais si cette fuite de l’intrigue de Spider-Man 3 est exacte, nous savons exactement ce qui se passe dans No Way Home plusieurs mois avant la première. C’est une chose d’être conscient que Maguire et Garfield rejoindront Tom Holland dans le film, et une autre d’apprendre toute la séquence des événements. Je vous préviens donc à nouveau avant de revisiter cette fuite… des spoilers massifs suivent ci-dessous.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

La fuite de l’intrigue de “Spider-Man 3”

Postée sur YouTube et en ligne, cette grande fuite de l’intrigue No Way Home comprend plusieurs détails qui ont maintenant été confirmés par la bande-annonce. Il n’est pas clair si le leaker connaît vraiment toute l’intrigue du film ou s’il vient de voir la bande-annonce des semaines avant tout le monde. Quoi qu’il en soit, le leaker a clairement accès à des informations privilégiées de Sony ou de Marvel.

La fuite indique que le film commence juste après le cliffhanger Far From Home, que la bande-annonce clarifie. Il mentionne des scènes que l’on voit dans la bande-annonce, comme Peter Parker et MJ (Zendaya) à Times Square, tandis qu’une vidéo de The Daily Bugle révèle l’identité de Spider-Man sur grand écran.

Le cliffhanger de Spider-Man : loin de chez soi

Nous voyons Peter menotté dans la bande-annonce, ce que la fuite a également mentionné. Le responsable de la fuite a déclaré que Peter s’était rendu et qu’il était menotté à la gare. C’est Matt Murdock (Charlie Cox) qui sera l’avocat de Peter. Et ils sont censés résoudre rapidement le cas de Peter en prouvant que le groupe Mysterio a créé une fausse campagne de nouvelles sur le meurtre de Quentin Beck.

Peter a peut-être son nom blanchi au début du film, mais le monde entier sait qui il est. Cela met une pression énorme sur lui, ses amis et sa famille. Nous voyons cela dans la bande-annonce, et la fuite dit la même chose. La fuite mentionne même que MJ a lu un article de journal à Peter qui dit que Spider-Man pourrait avoir le pouvoir d’hypnotiser les femmes.

De gauche à droite : Ned (Jacob Batalon), MJ (Zendaya) et une personne blonde. Source de l’image : Sony et Marvel

Flash (Tony Revolori) est maintenant du côté de Peter après avoir découvert qu’il était Spider-Man. Et la fuite de l’intrigue dit que Flash est mort ses cheveux blonds – nous voyons une personne aux cheveux blonds dans l’entourage de Peter dans la bande-annonce (ci-dessus).

Intrigue comique de Spider-Man One More Day

La fuite de l’intrigue de Spider-Man 3 indique que le film s’inspire du scénario One More Day de Marvel dans les bandes dessinées. C’est pourquoi Peter cherche l’aide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch) pour faire oublier à tout le monde qui il est. C’est précisément ce que l’on voit dans la bande-annonce du film.

La fuite de l’intrigue mentionne le grand camée de Wong (Benedict Wong) et comment le sorcier avertit Strange de ne pas utiliser ce sort. C’est censé être juste avant que Wong ne parte en vacances pour combattre Abomination (Tim Roth) dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Strange fait un clin d’œil à Peter et continue le sort, comme nous l’avons vu dans la bande-annonce.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café sur laquelle est écrit “For Fox Sake” dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

Ce qui est intéressant à propos de cette fuite de l’intrigue de Spider-Man 3, c’est qu’elle incluait un détail incroyable que la bande-annonce a confirmé. C’est Strange portant une tenue particulière tout en déblayant la neige dans le sanctuaire de New York et en utilisant une tasse de café particulière.

Maintenant, le détail qu’on m’a dit qui ferait ou détruirait ces fuites est que Strange a apparemment une tasse à café avec For Fox Sake dessus. Je ne sais pas pourquoi ils ont dit ça, mais c’était un détail tellement étrange dans ce qu’on m’a envoyé que j’ai pensé le mettre dans la vidéo.

La fuite de l’intrigue explique l’émergence du multivers

Comme nous l’avons vu dans la bande-annonce, Peter continue de déranger Strange pendant qu’il fait sa magie. Le sort bâclé déclenchera apparemment le multivers. C’est du moins pour autant que Strange le sache. Après tout, on sait que c’est bien Sylvie (Sophia Di Martino) dans Loki qui a libéré l’univers. Peut-être que le moment où le multivers se déchaîne dans Spider-Man 3 coïncide avec la finale de Loki.

Du fait que le multivers est grand ouvert, les Sinister Six envahissent cette réalité. La fuite de l’intrigue de Spider-Man 3 indique que les six méchants sont Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Lizard, Sandman et Rhino. Cependant, Sony et Marvel n’en ont taquiné que cinq dans la bande-annonce, gardant le sixième secret.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Les détails de l’intrigue ne figurent pas dans la bande-annonce de No Way Home

Les méchants attaqueront New York, et c’est là que nous obtenons quelques détails de l’intrigue qui ne figurent pas dans la bande-annonce. Strange et Peter rassembleront les méchants et les captureront tous à l’exception du Bouffon Vert.

Strange emprisonne les cinq méchants capturés et le Bouffon Vert leur rend visite. C’est ainsi qu’il découvre que les méchants se souviennent que les variantes de Spider-Man de leur chronologie étaient là quand ils sont morts.

Goblin ne peut pas libérer les autres car un cube magique protège la prison, dit la fuite de l’intrigue. Alors il va chercher l’aide de Spider-Man. Fait intéressant, nous voyons ce cube dans la bande-annonce. C’est dans une scène où Strange pousse Peter hors de son corps, révélant sa forme astrale. Peter tient un gros cube, comme on le voit ci-dessous.

Goblin dit à Peter que les Peters de leurs Terres ont tué les méchants. En conséquence, ils n’ont « aucun moyen de rentrer », car revenir signifie qu’ils mourront tous. Peter se sent coupable, vole le cube, ce qui conduit Strange à poursuivre Spider-Man dans la dimension miroir. Nous avons vu une partie de ce combat Strange contre Spider-Man dans la bande-annonce.

Les méchants s’échappent, cependant, et cela conduit à la grande finale.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Spider-Man (Tom Holland) dans la première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Le principal spoiler de la mort dans Spider-Man 3

La fuite de l’intrigue No Way Home indique qu’il y aura une mort importante dans le film, quelque chose dont nous avons déjà entendu parler. C’est tante May (Marisa Tomei) qui périra à la fin. Mais Sony et Marvel ont abattu plusieurs morts pour l’empêcher de fuir.

Le responsable des fuites a déclaré au YouTuber que les autres fuites importantes de l’intrigue de Spider-Man étaient exactes. Norman Osborn va en effet voler un réacteur à arc que Tony Stark a fabriqué. Il le positionnera au-dessus de la Statue de la Liberté, qui porte désormais un bouclier géant Captain America.

Et les trois variantes de Spider-Man ?

La seule chose qui ne va pas avec cette importante fuite de l’intrigue de Spider-Man 3, c’est qu’elle laisse de côté les deux autres variantes de Spider-Man. Nous n’avons aucune idée de l’endroit où Maguire et Garfield apparaîtront dans No Way Home. Et on ne sait pas quand les trois Spider-Men seront ensemble à l’écran. C’est assez inhabituel pour une fuite de complot. Nous avons vu une autre fuite de Spider-Man 3 qui nous a donné ce qui pourrait être notre premier aperçu de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans des costumes Spidey.

Comme je l’ai déjà dit, peut-être que la personne qui a partagé ces spoilers avec la chaîne Heavy Spoilers n’avait pas accès à l’intégralité de l’intrigue. Au lieu de cela, ils ont peut-être vu la bande-annonce plus tôt. Ensuite, ils ont juste rempli les blancs. Cela expliquerait pourquoi la plupart des détails de la fuite de l’intrigue correspondent aux scènes de la bande-annonce.

D’un autre côté, nous avons vu récemment que les bandes-annonces peuvent confirmer la fuite de l’intrigue d’un film MCU. Nous avons une énorme fuite de complot Eternals qui semble légitime. La fuite de l’intrigue est très détaillée et contient beaucoup plus d’informations que ce que les deux bandes-annonces d’Eternals peuvent confirmer.

Quoi qu’il en soit, ces spoilers Spider-Man: No Way Home sont ce qui se rapproche le plus d’une fuite complète de l’intrigue en ce moment. La version vidéo de cette fuite de l’intrigue de Spider-Man 3 suit ci-dessous.