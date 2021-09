La bande-annonce de No Way Home va casser Internet, selon cette fuite

La première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home a mis du temps à arriver ici, mais a cassé Internet une fois que Sony l’a publiée. Le buzz No Way Home était déjà assez fort ce jour-là, car la bande-annonce avait fuité 24 heures plus tôt, bien qu’il s’agisse d’une version floue sans VFX. Le battage médiatique autour du nouveau film Spider-Man avait déjà été élevé. La plus grande surprise du film a fuité encore et encore, et nous savions que No Way Home explorerait le multivers avant même la sortie de la première bande-annonce. Le clip que Sony et Marvel ont décidé de montrer n’est pas trop révélateur et est assez trompeur. Mais le multivers est enfin officiel, tout comme le fait qu’Alfred Molina incarnera à nouveau Doc Ock. Selon une fuite au cours du week-end, la deuxième bande-annonce de No Way Home brisera encore plus Internet. Apparemment, Sony confirmera plusieurs des grands secrets du film.

Ce que la première bande-annonce nous a montré

La première bande-annonce de No Way Home nous dit que l’action démarre juste après Far From Home. Spidey (Tom Holland) a fait l’actualité car tout le monde sait que Peter Parker est Spider-Man. Et notre sympathique super-héros de quartier doit se défendre contre des accusations de meurtre.

Peter a recours à l’aide du docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Il veut une sorte de sort qui peut faire oublier à tout le monde son identité. Mais, Peter étant Peter, il ne souhaite pas que tout le monde oublie qu’il est Spider-Man. Apparemment, cela aide à libérer le multivers. Et c’est ainsi que les méchants de Spider-Man de Spider-Verse de Sony se déversent dans le MCU.

La première bande-annonce de No Way Home montre un membre de l’équipe de méchants Sinister Six – Doc Ock. Il taquine très clairement deux autres, dont le Bouffon Vert et l’Homme de Sable. Si vous mettez le clip en pause au bon moment, vous verrez également The Lizard. Et Electro fait son truc dans un tas de plans, même si vous ne voyez pas vraiment que c’est lui.

Mais Tobey Maguire et Andrew Garfield n’apparaissent pas comme les Spider-Men alternatifs de Sony dans cette bande-annonce. Tout cela changera dans un proche avenir, à commencer peut-être par la deuxième bande-annonce.

Deuxième sortie de la bande-annonce de No Way Home

Selon une toute nouvelle fuite, la deuxième bande-annonce de No Way Home arrivera après le 22 octobre. Cette date est logique car elle permet à Marvel de promouvoir Spider-Man: No Way Home avant la première d’Eternals (5 novembre). Cela suppose que Disney s’en tiendra aux plans de sortie actuels du grand film MCU.

Ici pic.twitter.com/W5aJAZ8JOt – Levi (@TheDevil0fHK) 3 septembre 2021

La personne qui a publié ces mises à jour sur la deuxième bande-annonce de No Way Home a également déclaré que l’objectif principal du clip serait le Sinister Six. C’est le cas, alors Sony et Marvel pourraient montrer toute la gamme Sinister Six. Les teasers du premier clip ne présentaient que cinq méchants sur les six que nous nous attendons à voir dans le film.

Les choses ne s’arrêtent pas là ; Charlie Cox apparaîtra dans la bande-annonce. Il est largement répandu pour jouer Matt Murdock / Daredevil dans No Way Home.

Enfin, Sony et Marvel confirmeront la meilleure surprise du film. Nous verrons la première séquence d’action en direct de Spider-Verse dans le clip. Cela signifie que plusieurs Spider-Men combattront les méchants. Cela ne signifie pas que nous verrons les visages de Maguire et Garfield dedans. Mais avoir plus d’un Spider-Man dans la même scène suffira.

Si tout cela se passe bien, la deuxième bande-annonce de No Way Home brisera en effet Internet. Il ne nous restera plus qu’à attendre que Sony et Marvel sortent le clip.