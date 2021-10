La bande-annonce de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl montre les méchants, les gymnases et le contenu téléchargeable

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl – les remakes des jeux DS – sont presque là, et cela signifie plus de bandes-annonces !

La dernière bande-annonce de la chaîne YouTube Pokémon renseigne certains détails, notamment Candice et Volkner, les dirigeants des gymnases Ice et Electric, la région du lac et le trio légendaire d’Uxie, Mesprit et Azelf. L’équipe Galactic est également de retour, avec le leader Cyrus rejoint par les entraîneurs Mars, Jupiter et Saturne.

En ce qui concerne le DLC, il y a un bonus d’achat anticipé de deux « Tenues de style Platine » disponibles via la fonction Cadeau mystère du jeu, qui ne nécessitera pas d’abonnement Nintendo Switch Online, mais vous demandera d’avoir une connexion Internet et au moins deux heures de récréation :

Les autres bonus d’achat anticipé incluent un œuf de Manaphy, 12 balles rapides et 200 (!) Poké Balls. L’œuf est inclus dans toutes les versions, mais les boules sont limitées — voir cette image pour plus de détails :

Image : Pokémon

Voici les instructions pour obtenir le DLC :

Vous pouvez recevoir votre [gift] en choisissant Obtenir via Internet du Cadeau mystère fonctionner en jeu jusqu’au lundi 21 février 2022.

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sortiront sur Nintendo Switch le 19 novembre.

Quel est votre niveau de battage médiatique pour BDSP ? Dites le nous dans les commentaires!