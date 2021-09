La bande-annonce de présentation de Metroid Dread maintient le battage médiatique avant le lancement du mois prochain

À moins d’un mois du lancement, Nintendo a publié une toute nouvelle bande-annonce de présentation de Metroid Dread. Et oui, ça a toujours l’air incroyable.

Vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessus; vous y trouverez de nombreux jeux et actions à apprécier, ainsi qu’un aperçu plus détaillé de la façon dont les deux nouveaux amiibo fonctionneront dans le jeu. La vidéo a été publiée parallèlement à la dernière édition du rapport Metroid Dread, qui explore cette fois l’histoire de Chozo.

Les Chozo étaient une espèce d’oiseau très intelligente et technologiquement avancée qui croyait que leur but était d’apporter la paix dans toute la galaxie. Cependant, cette civilisation autrefois puissante a finalement atteint un point de rupture et s’est effondrée. Désormais, les Chozo qui restent ont tendance à éviter les projecteurs galactiques.

Comme vous le verrez dans la bande-annonce, Samus se battra contre le Chozo cette fois-ci, et il y a quelques variantes que vous devrez maîtriser :

Un guerrier Chozo puissant et mystérieux attaque soudainement Samus. Son bras droit est équipé d’un Arm Cannon, tout comme Samus. Ce chiffre est beaucoup plus grand que Samus et les autres soldats Chozo, et il surpasse facilement Samus au combat.