La bande-annonce de Rainbow Six Extraction montre l’équipe s’attaquant à une menace extraterrestre mortelle et mutante

L’équipe Rainbow a été confrontée à des menaces mondiales, à des prises d’otages, à des contacts avec des armes biologiques et à d’autres menaces au fil des ans. Cependant, rien ne pourrait les préparer à ce à quoi ils sont maintenant confrontés : des extraterrestres en mutation.

Appelé les Archéens, ce parasite extraterrestre a envahi quatre régions clés des États-Unis : New York, San Francisco, l’Alaska et le Nouveau-Mexique. Votre objectif est de vous diriger vers ces régions, de recueillir des renseignements dans leurs trois zones contaminées, de repousser la menace et d’extraire votre équipe en toute sécurité.

Dans le cadre de REACT (Rainbow Exogen Analysis and Containment Team), vous pourrez choisir entre 18 des opérateurs Rainbow Six et chacun dispose d’un ensemble spécifique d’armes, de capacités spéciales et de sa propre voie de progression.

Il y aura 12 zones de confinement situées à travers les États-Unis, proposant divers défis pour tester vos capacités tactiques. Chaque incursion est unique en raison de variables dynamiques telles que le comportement, les missions, les ennemis, etc. Échouez et vos opérateurs deviendront MIA.

Soyez prêt à combattre plus de 10 archétypes parasites uniques, tels que le Tourmenter et l’Apex, ainsi que leurs capacités et leurs mutations aléatoires.

Il y a aussi les Protéens qui ont adopté la forme d’Opérateurs REACT, et ont parfois la capacité d’imiter le comportement des Opérateurs.

Vous pourrez le faire seul ou en équipe de trois lors de la sortie du jeu en janvier 2022 sur Amazon Luna, PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X/S.