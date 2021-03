Parfois, ce sont les petites choses qui font peur à la maison. Le fait que The Night House se déroule dans une maison spécialement construite pour Rebecca Hall et son mari à l’écran est l’un de ces détails, surtout quand elle fouille plus loin, il semble que tout dans cette maison ne soit pas au même niveau. Dans une tournure de style Alice au pays des merveilles, il semble y avoir une autre copie de cette maison, avec une autre Beth vivant en plein dedans.