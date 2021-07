La bande-annonce de Reservation Dogs présente une nouvelle série comique de Taika Waititi .

in

FX a publié l’intégralité Réservation Chiens bande-annonce de la nouvelle série humoristique de Taika Waititi et Sterlin Harjo, qui devrait faire ses débuts le 9 août sur FX et Hulu. La vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous, commence par quatre adolescents autochtones alors qu’ils volent un camion plein de chips dans le but de collecter des fonds pour leur rêve d’aller en Californie. Il présente également un quatuor principal traitant d’un autre groupe de jeunes marginaux leur tendant une embuscade avec des pistolets de paintball.

Ce sont les meilleurs de la ville, même si c’est une petite ville. Regardez la BANDE-ANNONCE OFFICIELLE de #ReservationDogs, la nouvelle comédie originale de FX de @TaikaWaititi et Sterlin Harjo. Streaming le 9 août — Exclusivement sur #FXonHulu. pic.twitter.com/dOUFGBj9eu – Chiens de réservation (@RezDogsFXonHulu) 15 juillet 2021

Sköden ! #ReservationDogs sera présenté le 9 août exclusivement sur #FXonHulu. pic.twitter.com/tKFAVLsBxt – Chiens de réservation (@RezDogsFXonHulu) 14 juillet 2021

Réservation Chiens est une comédie de passage à l’âge adulte qui suivra l’histoire de quatre adolescents amérindiens de l’Oklahoma rural qui passent leurs journées à commettre des crimes… et à les combattre. La série sera dirigée par D’Pharaoh Woon-A-Tai (Effrayé) comme Ours, Devery Jacobs (Dieux américains) comme Elora Danan, Paulina Alexis (Haricots) en tant que Willie Jack et le nouveau venu Lane Factor en tant que Cheese.

La série mettra également en vedette des stars invitées telles que Tamara Podemski, Zahn McClarnon, Macon Blair, Kirk Fox, Matty Cardarople, Dallas Goldtooth, Lil Mike et Funny Bone.

Réservation Chiens est produit par Taika Watiti et Sterlin Harjo. Il est également produit par Garrett Basch via sa bannière Scott Rudin Productions.

Harjo a réalisé des films qui se concentrent principalement sur les Amérindiens qui se déroulent tous dans son État d’origine, l’Oklahoma. La série marque la deuxième collaboration entre Waititi et FX, qui travaillent actuellement ensemble sur la troisième saison à venir de Ce que nous faisons dans l’ombre.