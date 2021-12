La bande-annonce de RHOSLC taquine davantage le drame de Jen Shah et Meredith contre. Lisa

Les amitiés se sont refroidies.

La saison deux de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City est loin d’être terminée, et d’après la bande-annonce de mi-saison que Bravo vient de sortir, ni Jen chah‘s problèmes juridiques.

Dans l’aperçu de ce qui va arriver, on peut voir Jen s’affronter avec les dames – à savoir Lisa Barlow, qu’elle semble essayer de confronter physiquement – ​​et criant à son mari le manque de soutien du groupe après son arrestation pour fraude présumée et blanchiment d’argent (Jen a plaidé non coupable des accusations en avril 2021).

« Où le f – k est tout le monde ? » dit une Jen émotive. « J’ai été là pour eux tout ce temps. Je n’ai rien fait de f – king. »

Jen insiste également sur le fait que « je suis innocent » lorsqu’elle parle à Marie Cosby, qui est impliquée dans son propre scandale au sujet de son église controversée.

Au cours d’une conversation particulièrement houleuse sur le sujet, Mary dit à Lisa : « Je me fiche de ce que vous pensez. Toute ma congrégation ne vous aime même pas. »