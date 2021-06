La bande-annonce de Shang-Chi a ramené un méchant MCU inattendu et les fans de Marvel paniquent

in

L’incroyable Hulk était le deuxième film MCU à sortir, et en raison du fait que le rôle de Bruce Banner / L’incroyable Hulk a été refondu depuis lors, le film est devenu le film le plus négligé de la franchise jusqu’à présent. Nous avons vu d’autres personnages de ce film, comme Thunderbolt Ross de William Hurt, revenir dans la franchise ailleurs, donc Marvel n’a jamais complètement ignoré le film dans le cadre de canon, mais cela le rend d’autant plus surprenant lorsque le film est directement référencé comme cette.