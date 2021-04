La bande-annonce de “ Shang-Chi ” de Marvel nous a excités Et prudent …

Marvel a sorti sa toute première bande-annonce pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Alors que Sean O’Connell de CinemaBlend et le contributeur Law Sharma sont absolument ravis de nombreux aspects de ce premier regard, ils pensent qu’il y a des raisons d’aborder avec prudence. Suivez-les pendant qu’ils discutent du battage médiatique autour d’aspects tels que les arts martiaux du film et la représentation asiatique, et leur hésitation quant à la quantité d’action et à savoir si nous obtiendrons une histoire vraiment originale pour l’accompagner.