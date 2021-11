Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

South Park reçoit un nouveau spécial Post Covid chez Paramount +, et une nouvelle bande-annonce a donné aux fans un aperçu des anciennes versions de certains des personnages principaux de la série. Dans le clip, un adulte Stan reçoit un appel de Kyle qui lui rappelle que lorsqu’ils étaient jeunes, ils « seraient toujours là l’un pour l’autre quand les choses allaient mal ». Stan répond : « Que voulez-vous dire ? Que s’est-il passé ?

Plus tard, nous voyons Stan parler à son père, Randy, qui est maintenant un vieil homme aux cheveux gris dans une chaise motorisée. « Personne ne veut un autre de tes spéciaux sur la marijuana, papa », crie Stan. Randy répond : « Ce n’est pas un événement spécial. C’est un événement exclusif. » Il s’agit d’une blague faisant référence au South Park Pandemic Special de 2020, dans lequel Randy a annoncé un « spécial pandémie » sur la marijuana qu’il cultivait et vendait à partir de sa société Tegridy Farms. Dans un bref résumé de la nouvelle spéciale, Paramount+ propose : « Qu’est-il arrivé aux enfants qui ont vécu la pandémie ? Stan, Kyle, Cartman et Kenny ont survécu mais ne seront plus jamais les mêmes Post Covid. South Park : Post Covid commence à diffuser le nov. 25, exclusivement sur Paramount+. »

Paramount+ a annoncé plus tôt qu’elle avait commandé de nombreux films de South Park destinés exclusivement au streamer. La nouvelle est arrivée peu de temps après que Comedy Central a révélé qu’elle renouvelait la série animée de longue date pour la saison 30. Dans un communiqué de presse, les sociétés ont dévoilé les plans futurs de South Park, qui restera à Comedy Central jusqu’en 2027 au moins. De plus, Paramount + recevra 14 films originaux de South Park conçus pour le streaming, qui incluent le spécial Post Covid.

Dans une déclaration commune, les co-créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ont expliqué à quel point ils étaient excités par les nouveaux plans de la série. « Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils se soient engagés envers nous pour les 75 prochaines années », ont-ils déclaré. « Lorsque nous sommes arrivés à ViacomCBS avec une manière différente de produire l’émission pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont immédiatement soutenus et nous ont permis d’essayer quelque chose de nouveau qui s’est avéré être un très bon accueil. Nous avons hâte de reprendre les épisodes traditionnels de South Park, mais maintenant nous pouvons également essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous.