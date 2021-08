La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home a été projetée, voici ce qui se passe

Il y a eu une quantité intense de secret entourant le troisième film Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, intitulé Spider-Man: No Way Home. Marvel Studios, pour la plupart, s’est concentré sur les sorties de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux et des éternels, deux films MCU qui sortiront avant l’arrivée de Spider-Man en décembre. Et les appels à une bande-annonce sont de plus en plus forts de la part des fans de Spidey. Eh bien, les images de Spider-Man: No Way Home ont enfin été projetées, préparant le terrain pour une folie multivers.