La bande-annonce de “Spider-Man: No Way Home” accueille de vieux amis

Après des mois de rumeurs, de faux titres et une fuite très malheureuse, la bande-annonce tant attendue de Spider-Man: No Way Home est enfin là. Et tout comme on le soupçonne, les nombreux mondes différents de Spider-Man sont sur le point d’entrer en collision, alors que le MCU plonge de plus en plus profondément dans le multivers.

À la fin de 2019 Spider-Man: loin de chez soi, Peter Parker avait bien plus à gérer que la pression de perpétuer l’héritage de son défunt mentor, Tony Stark. L’ancien employé mécontent de Stark Industries Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) a utilisé ses derniers instants pour faire passer un message au légendaire J. Jonah Jameson du Daily Bugle qui a révélé la véritable identité de Spider-Man au monde et a accusé Parker des crimes commis par Beck. La bande-annonce de No Way Home – qui, certes, ressemble à un instantané des premiers moments du film – reprend ce fil, montrant Peter passant au crible les retombées de cette fausse nouvelle. Il est arrêté et ses amis et sa famille sont amenés par la police pour être interrogés ; il ne peut pas aller à l’école à pied sans être entouré de foules de gens qui le croient être un méchant.

Pour tenter de ramener les choses à ce qu’elles étaient, Peter se tourne vers la seule personne qu’il connaît qui pourrait être en mesure de l’aider : le docteur Strange. Et Stephen – désolé, docteur Strange – est étonnamment plus que disposé à donner un coup de main, malgré un avertissement inquiétant de Wong de ne pas lancer un sort qui renverserait certains événements dans le continuum espace-temps. Tout le monde aurait dû écouter ce type, apparemment : alors que la conclusion chaotique de Loki semblait mettre en place les événements de No Way Home, comme cela a été le cas pour la nouvelle série animée What If…?, pour l’instant, il semble que le conflit dans le Le prochain film de Spidey n’est qu’un produit de la tentative insensée de Parker et Strange de corriger l’univers. “Nous avons altéré la stabilité de l’espace-temps”, a déclaré Strange à Parker. « Le multivers est un concept sur lequel nous en savons terriblement peu. » (Où est une variante Loki quand vous en avez besoin, hein ?)

L’importance de Doctor Strange dans la bande-annonce indique clairement que le MCU est plus interconnecté que jamais, mais plutôt que de reprendre là où Loki s’est arrêté, le studio semble continuer à faciliter son audience dans cette phase post-Infinity Saga de films et Des émissions de télévision qui tournent autour de l’idée d’univers alternatifs existants. La prochaine guerre multiversale reprendra probablement pour de bon dans Docteur étrange dans le multivers de la folie, tandis que Peter fera face à des méchants qu’il a déjà vaincus, bien que sur des mondes alternatifs (et à travers plusieurs franchises de films).

Alors que la bande-annonce semble taquiner le retour d’Electro de Jamie Foxx, qui a affronté la version de Spidey d’Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014, avec deux éclairs bien en vue, elle confirme également la résurrection du plus grand ennemi de Parker. tous : le Bouffon Vert, qui a tourmenté Spider-Man de Tobey Maguire en 2002.

Et quelques secondes après une voix qui ressemble aux ricanements de Willem Dafoe, “Faites attention à ce que vous souhaitez, Parker”, un autre ennemi de Maguire émerge, des tentacules mécaniques et tout:

Avec Doc Ock, Green Goblin et Electro, tous placés en évidence ou référencés dans la bande-annonce, le web slinger de Tom Holland doit maintenant faire face à trois méchants qu’il n’a jamais rencontrés auparavant, mais qui semblent en quelque sorte le reconnaître comme leur ennemi mortel malgré le fait qu’ils viennent d’autres dimensions. (Sans parler du fait que, vous le savez, ils sont tous morts à la fin de leurs films aussi.) Pendant des années, Sony a caressé l’idée de faire un film centré sur les Sinister Six, une super-équipe de méchants qui unissez-vous pour vaincre Spider-Man après qu’aucun d’entre eux ne puisse le faire seul. Maintenant, il semble que cela puisse enfin se produire, le concept étrange du multivers étant utilisé comme un outil pour contourner certaines règles et ramener les morts.

Bien que leurs apparitions ne soient pas aussi visibles que le trio de méchants susmentionné, il est possible que la bande-annonce révèle également des aperçus de deux autres ennemis de Spidey: Lizard (de Garfield’s The Amazing Spider-Man) et Sandman (de Maguire’s Spider-Man 3). Un plan sombre montrant Peter se retournant pour assister à une silhouette bondissante en poussant un rugissement animal pourrait signaler le retour du Dr Curt Connors, tandis qu’une énorme explosion de sable à la suite d’un éclair pourrait signifier la réintroduction de ce, euh, gars vraiment sablonneux qui emo Spidey a une fois déclenché sa rage. En ce qui concerne le sixième et dernier membre de cette itération potentielle des Sinister Six, il y a encore beaucoup d’anciens méchants de Spider-Man parmi lesquels No Way Home pourrait choisir: Rhino de Paul Giamatti de The Amazing Spider-Man 2 serait un choix hilarant; Scorpion (Michael Mando) recrutait déjà Vulture (Michael Keaton) pour tuer Spider-Man dans la scène post-crédits de Spider-Man: Homecoming; Eddie Brock et son Symbiote semblent déjà un peu préoccupés par une autre dimension, mais bon, peut-être que Topher Grace est partant pour le Round 2 ; même Mysterio pouvait revenir pour terminer ce qu’il avait commencé.

Bien que la bande-annonce de No Way Home soit une grande réunion pour les méchants de Spider-Man à travers près de trois décennies de films, elle retient tout signe indiquant le retour des versions de Garfield et Maguire de Spider-Man. Garfield a fermement nié qu’il reprendrait le rôle, et Holland a également rejeté tous les rapports sur la question. Mais l’arrivée de leurs méchants semble suggérer que les Spider-Men ne seront pas loin derrière.

Dans la foulée du succès de Loki sur Disney +, No Way Home s’annonce comme le prochain test majeur de Marvel pour savoir si cette expérience multivers croissante portera ses fruits lorsqu’elle sortira en salles le 17 décembre. Et bien que la bande-annonce de trois minutes présente déjà beaucoup de ce qui va arriver dans ce film chaotique, il soulève également de nombreuses nouvelles questions et indices que les fans devront analyser dans les mois à venir. Mais à moins de dérapages de Sony ou de secrets divulgués par Holland dans un proche avenir, pour l’instant, l’attente de Bully Maguire se poursuit.

