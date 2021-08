La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home bat le record d’Avengers: Endgame et devient la bande-annonce la plus regardée en 24 heures

Spider-Man: No Way Home voit Jon Favreau, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Wong et JB Smoove reprendre leurs rôles

La bande-annonce du troisième volet à venir de Spider-Man, No Way Home, a accumulé 355,5 millions de vues en 24 heures depuis sa sortie, laissant derrière elle tous les autres films de la série Avengers de Marvel Cinematic Universe.

Selon un rapport de Deadline, Spider-Man: No Way Home a battu le précédent détenteur du record, Avengers: Endgame, qui comptait 289 millions de vues. Ce nombre impressionnant signifie que Spider-Man: No Way Home est devenu la bande-annonce la plus regardée au monde. Pour mettre les chiffres en perspective, la bande-annonce du précédent volet, Spider-Man : loin de chez soi, avait enregistré 135 millions de vues au cours de ses premières 24 heures.

Les chiffres stupéfiants d’audience montrent clairement pourquoi Sony, qui détient les droits cinématographiques et télévisuels de Spider-Man, a été si peu disposé à se séparer du personnage.

Spider-Man: No Way Home voit Tom Holland revenir dans le rôle de Peter Parker, qui a maintenant du mal à s’adapter à la nouvelle normalité de ne pas avoir à vivre une vie secrète après que le super-vilain de Jake Gyllenhaal Mysterio et le personnage de JK Simmons J. Jonah Jameson ont exposé son identité dans le film précédent. Dans No Way Home, Jameson dirige un site Web d’actualités alt-right.

Peter, cependant, se tourne vers le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) pour obtenir de l’aide. La bande-annonce montre le docteur Strange en train de lancer un sort dangereux qui ferait oublier au monde l’identité de Spider-Man. Le sort, cependant, tourne mal et ouvre le multivers. Alors que les téléspectateurs ont entrevu le docteur Octopus (Alfred Molina), la voix de Green Goblin (Willem Dafoe) a également pu être entendue, tandis qu’un flash est visible, faisant allusion à Electro de Jamie Foxx.

Le synopsis officiel du film indique que Spider-Man, démasqué pour la première fois de son histoire cinématographique, a du mal à séparer sa vie quotidienne de la vie de super-héros à enjeux élevés. Les enjeux deviennent encore plus dangereux lorsque Peter demande de l’aide au docteur Strange et l’oblige à découvrir ce que signifie vraiment être Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home voit Jon Favreau, Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon, Benedict Wong et JB Smoove reprendre leurs rôles. Le film sort le 17 décembre.

