La bande-annonce de Spider-Man: No Way Home pourrait sortir aujourd’hui – mais sera-t-elle rendue publique?

La première bande-annonce de Spider-Man: No Way Home pourrait arriver aujourd’hui – mais quelle est la probabilité que nous ayons enfin un aperçu du film Marvel si tôt dans la semaine ?

Après des mois de spéculations sur le moment où une bande-annonce pourrait tomber, la toute première séquence du prochain film MCU Phase 4 pourrait être publiée aujourd’hui, et il y a une raison majeure pour laquelle les fans pensent qu’aujourd’hui (23 août) est le grand jour.

Au cours du week-end dernier (21 et 22 août), une version divulguée de la première bande-annonce du film a commencé à circuler en ligne. De nombreux leakers ont posté la vidéo – qui est une version prétendument précoce en raison de ses éléments VFX inachevés – et cela confirme apparemment de nombreuses rumeurs de No Way Home qui circulent sur le Web depuis des mois.

Nous ne partagerons pas la bande-annonce divulguée car, si vous n’avez pas suivi le développement du film ou les spéculations qui l’entourent, elle contient de gros spoilers pour l’intrigue du film. Il y a beaucoup d’endroits pour le voir si vous êtes intéressé, mais nous ne le publierons pas ici.

Alors que certains fans de Marvel ont hésité à croire qu’une bande-annonce est entrante – nous avons déjà été dupés à propos de son arrivée potentielle – il semble y avoir une certaine vérité sur le fait que la bande-annonce divulguée est légitime.

Selon The Hollywood Reporter, Sony Pictures a agi rapidement pour supprimer les images des comptes de médias sociaux des fuiteurs. Dans certains cas, certains comptes de fuiteurs ont même été fermés (par Reddit) par Twitter, tel est le maelström qui a enveloppé Internet au cours des dernières 24 heures.

Sony n’irait pas si fort après ceux qui ont divulgué les images si elles n’étaient pas réelles, nous soupçonnons donc que certaines parties (sinon la bande-annonce entière) verront le jour très, très bientôt.

(Crédit image : Marvel Studios / Sony Pictures)

Ce n’est pas tout non plus. L’acteur actuel de Spider-Man, Tom Holland, a également provoqué une frénésie chez les fans le matin du 23 août avec une publication sur Instagram qui implique qu’une bande-annonce de No Way Home est en route.

Publier les mots « Vous n’êtes pas prêt ! » sur un fond noir, Holland a fortement taquiné que quelque chose était entrant. Compte tenu du battage médiatique autour de la bande-annonce divulguée au cours du week-end, c’est trop une coïncidence pour que le message de Holland soit lié à autre chose que les images officielles de No Way Home.

Ajoutez les commentaires du président de Marvel Studios, Kevin Feige, la semaine dernière, selon lesquels une bande-annonce atterrira certainement avant la sortie, et tous les signes indiquent que certaines images seront dévoilées dans un proche avenir.

Les gars, je pense que ça se passe réellement #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/wT5VHpmuvw23 août 2021

Toute cette fanfare s’ajoute au fait que Sony a également un panel de plusieurs heures à CinemaCon cette semaine. Selon le site officiel de la convention, Sony Pictures Entertainment ouvrira l’événement de quatre jours avec une “présentation exclusive de trois heures mettant en évidence ses prochaines sorties”.

Vous pouvez vous attendre à ce que Venom: Let There Be Carnage et Ghostbusters: Afterlife fassent partie de ce panel, mais il y a un grand film sur lequel les fans veulent désespérément plus d’informations: Spider-Man: No Way Home.

Et, avec Sony et CinemaCon interdisant à tous les participants d’utiliser des appareils photo ou des téléphones (ces derniers doivent être complètement éteints) pendant la présentation, les rumeurs d’une bande-annonce officielle tombent enfin de plus en plus fortes.

La façon dont WandaVision était si puissante qu’elle a prédit la date de la bande-annonce de Spider-Man No Way Home pic.twitter.com/QddzS3n6YP22 août 2021

Donc, tous les signes indiquent qu’une remorque tombe aujourd’hui, n’est-ce pas ? Eh bien, pas exactement.

Selon les fuites de la semaine dernière (17 août), une bande-annonce de Spider-Man: No Way Home sera diffusée à CinemaCon. Ceux qui sont apparemment au courant, cependant, ont affirmé que les images ne seraient pas rendues publiques.

À notre avis, avec la fuite de la bande-annonce en ligne, ce n’est qu’une question de temps avant qu’une version officielle ne soit rendue publique – sauf que nous ne pensons pas que ce sera aujourd’hui.

Sony sait que la bande-annonce a fuité et que certains fans ont déjà regardé les images granuleuses et VFX-lite. Cependant, le studio n’apportera aucune modification de dernière minute à la supposée révélation de CinemaCon de la bande-annonce. Sony voudra d’abord dévoiler les images officielles aux participants comme prévu, quelle que soit la fuite, alors ne vous attendez pas à ce que cela change.

Ce qui a potentiellement été modifié, cependant, c’est quand Sony pourrait publier la bande-annonce au public. Le panel CinemaCon doit se terminer à 21h PT le 23 août (12h HE et 5h BST le mardi 24 août). en ligne le mardi 24 août.

Cela permettra aux invités de CinemaCon de se réjouir du fait qu’ils sont les premiers (officiellement, au moins) à voir des images de No Way Home avant la sortie de la bande-annonce dans le monde plus tard cette semaine.

Étant donné que la bande-annonce a déjà fuité, nous ne pensons pas que Sony attendra trop longtemps pour la déposer sur Internet. Le studio souhaitait peut-être à l’origine le publier vers la fin de la semaine, mais, avec les images divulguées se propageant comme une traînée de poudre, nous nous attendons à ce qu’il arrive en ligne le 24 août.