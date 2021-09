La bande-annonce de Splatoon 3 proclame le retour des mammifères ⋆ 10z viral

Lors du dernier Nintendo Direct, la société a publié une nouvelle bande-annonce pour Splatoon 3, le jeu de tir coloré pour la Nintendo Switch. La bande-annonce montre certains des différents niveaux dans une vue aérienne, nous donnant un aperçu du combat codé par couleur pour lequel le jeu est connu. La bande-annonce taquine également le mode Histoire du jeu, appelé “Le retour des mammifères”. Nous pouvons voir le mammifère à fourrure, ainsi que quelques-uns des environnements, certains des personnages impliqués et quelques indices sur ce que pourrait être l’histoire. Vers la fin de la bande-annonce, nous voyons même le protagoniste Inkling conduire une machine semblable à un robot.

La description de la bande-annonce promet également que les nouvelles armes de Splatoon 3, dont nous pouvons voir certaines lors de la bande-annonce, intensifieront le multijoueur Turf Wars de Splatsville. Il indique également que dans l’histoire du Retour des mammifères, “le monde des Inklings est sur le point de devenir beaucoup plus poilu”, tout en taquinant que certains visages familiers apparaîtront et vous donneront un coup de main.

Splatoon 3 est le jeu le plus récent de la série de tir à la troisième personne, et le jeu proposera à nouveau des batailles entre Inklings et Octolings, deux races dans le monde du jeu, alors qu’ils tirent de l’encre colorée sous forme humanoïde et nagent à travers l’encre dans leur forme céphalopodique. Le dernier jeu, Splatoon 2, est sorti en 2017 sur Switch.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie exacte pour Splatoon 3, le jeu devrait être lancé dans le courant de 2022, et il sortira en exclusivité Switch. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Splatoon 3 ci-dessous.

