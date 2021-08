La bande-annonce de “Stranger Things 4” confirme que la saison 4 est reportée à 2022

in

Cela fait maintenant plus de deux ans que la saison 3 de Stranger Things a commencé à être diffusée sur Netflix. La quatrième saison est peut-être sortie l’année dernière, mais la série a été l’une des nombreuses touchées par la pandémie. Dans l’intervalle, le casting a parlé ici et là du tournage de la nouvelle saison, mais il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles. Cela a changé vendredi, alors que Netflix a publié une bande-annonce pour Stranger Things 4 qui a confirmé qu’il ne serait pas prêt avant 2022.

La plupart des clips proviennent des saisons précédentes, mais il y a de nouvelles images saupoudrées vers la fin. Nous voyons Eleven (Millie Bobby Brown) apparemment retenu par des agents fédéraux, tous les enfants Hawkins pointant leurs lampes de poche vers quelque chose, le très non mort Jim Hopper (David Harbour) se promenant avec un lance-flammes, une voiture en feu, Donjons et Dragons , et des vélos. En d’autres termes, cela ressemble beaucoup à une nouvelle saison de Stranger Things, ce qui est une excellente nouvelle pour les fans.

Regardez la bande-annonce de Stranger Things 4 en avant-première

Malheureusement, 2022 était aussi précis que Netflix le serait. Janvier est dans cinq mois, ce serait donc le plus tôt possible pour voir la quatrième saison. Cela dit, nous ne sommes pas complètement dans le noir en ce qui concerne l’intrigue. Dans sa bande-annonce officielle de la saison 4 il y a près de deux ans, Netflix nous a laissé la ligne de connexion suivante: “Nous ne sommes plus à Hawkins.”

Pas plus tard que la semaine dernière, le producteur Shawn Levy a parlé à Variety de Stranger Things 4. Il a noté que l’équipe avait tourné en Géorgie, en Lituanie et au Nouveau-Mexique pour la saison 4. Il a également déclaré que la nouvelle saison serait « tentaculaire » et qu’elle beaucoup plus ambitieux que les trois premiers.

« Le retard est dû en grande partie à COVID et au rythme auquel nous devons travailler pour le faire en toute sécurité, mais il se trouve également que c’est la saison que nous avons choisie pour aller beaucoup plus grande », a expliqué Levy lorsqu’on lui a posé des questions sur la longue attente. “C’est l’ampleur de cette saison et les multi-réglages de la saison 4.”

Tous les habitués de la série seront de retour pour la saison 4, y compris Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton et Joe Keery. Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen et Grace Van Dien se joignent au casting. Nous ne savons pas grand-chose de leurs rôles, mais nous voyons Van Dien un instant en tant que pom-pom girl vers la fin de la bande-annonce.

