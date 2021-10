Le flash a ironiquement été l’une des productions les plus lentes de tout le genre de film de super-héros, mais le premier teaser est enfin là. Samedi, DC Entertainment a publié un bref aperçu du prochain film dans le cadre de l’événement virtuel DC FanDome. Sur la base des quelques plans présentés, le film sera à la hauteur du battage médiatique.

Le teaser de The Flash a commencé par une introduction de 40 secondes d’Ezra Miller, qui joue toujours le héros titulaire également connu sous le nom de Barry Allen. Le teaser le montre émerveillé à travers des décors mornes, visitant apparemment Wayne Manor. On dirait que Ben Affleck fait peut-être la voix off en tant que Batman, bien que même lorsque le dos de son capuchon est montré, son visage ne l’est pas. Le teaser montre également deux autres personnes portant des équipements Flash, laissant entendre que certains des autres speedsters de DC pourraient faire leurs débuts sur grand écran dans ce film.

Le flash est écrit par Christina Hodson et réalisé par Andy Muschietti et est actuellement prévu pour la première le 4 novembre 2022, dans les salles. Il racontera une version de l’une des histoires les plus populaires du canon Flash : Flashpoint. Dans ce document, Barry remonte le temps pour essayer d’empêcher le meurtre de sa mère, créant par inadvertance une chronologie divisée. Il doit ensuite faire face aux retombées existentielles et aux nouveaux ennemis qu’il a créés au cours du processus.

Affleck a été confirmé pour revenir pour ce film en tant que Bruce Wayne, tout comme Michael Keaton, qui a joué pour la première fois Batman sur grand écran en 1989. Selon un rapport de The Wrap, les événements de ce film et de Batman Returns en 1992 seront être canonique au Batman de Keaton, mais pas aux événements de Batman Forever (1995) ou de Batman & Robin (1997).

Dans des bandes dessinées et une adaptation de film d’animation de Flashpoint, Bruce Wayne a été tué dans l’univers alternatif créé par Barry. Au lieu de cela, il a été aidé par une version de Thomas Wayne qui a survécu à l’agression et est devenu Batman lui-même. De toute évidence, le nouveau film changera cet aspect de l’histoire, à moins que DC ne le garde pour une grande révélation.

Pendant ce temps, Sasha Calle a été confirmée pour le film en tant que Supergirl, Kiersey Clemons jouera l’intérêt amoureux de Barry, Iris West, et Maribel Verdu et Ron Livingston joueront les parents de Barry. Les acteurs Saoirse-Monica Jason, Rudy Mancuso et Luke Brandon Field ont été choisis dans des rôles non divulgués, laissant place à des spéculations sur ce que cet ensemble détient

Le flash devrait sortir le 4 novembre 2022 dans les salles. Avant cela, The Batman sera présenté le 4 mars 2022 et Black Adam le 29 juillet 2022.