La bande-annonce de ‘The Me You Can’t See’ est émouvante, inspirante et puissante ⋆ .

L’autre jour, j’essayais de comprendre ce que je ressentais à propos de The Me You Can’t See, la série AppleTV sur la santé mentale, produite par Oprah et le prince Harry. Nous n’avions encore rien vu de cela, et je réfléchissais à ce à quoi ressemblerait le pire des cas et je m’en suis inquiété discrètement. Mais la bande-annonce vient de sortir et je ne suis pas du tout inquiète maintenant. Il semble que ce sera difficile à regarder dans certains moments, mais cela semble également extrêmement inspirant et puissant. J’ai pleuré en regardant la bande-annonce:

J’aurais dû savoir que la combinaison d’Oprah + Harry équivaudrait à une production de haute qualité, émotionnelle, édifiante et regardable. Ma faute. J’adore aussi le camée de Meghan, et je suis vraiment curieux de savoir comment les épisodes sont montés et comment tout cela va se réunir. Je suis également impatient de voir une autre série de mélodrame des suspects habituels des médias britanniques. Harry aura, inévitablement, aveuglé le palais et cette série Apple sera, bien sûr, la goutte d’eau. Comment Harry osait-il parler de la mort de sa mère si peu de temps après la mort de son grand-père, comment osait-il se laisser «utiliser» par une… série qu’il produisait. Honnêtement, je n’ai aucune idée de ce qu’ils vont dire, leurs arguments sont toujours aussi dérangés. Ils choisiront probablement autre chose.

Cette série débutera le 21 mai, vendredi. Les journaux du week-end au Royaume-Uni seront pleins d’histoires à ce sujet.

Screencaps gracieuseté d’AppleTV.

