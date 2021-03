La bande-annonce de la bande rouge de The Suicide Squad de James Gunn a été lancée, et honnêtement, le fan de DC dans mon cœur est plein d’enthousiasme.

De l’esprit horriblement beau de @JamesGunn, #TheSuicideSquad sort en salles et @HBOMax le 6 août. Regardez la bande-annonce officielle du Red Band maintenant, ❤️ pour vous abonner, et soyez parmi les premiers à recevoir du contenu jusqu’à sa sortie! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO – The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) 26 mars 2021

Nous n’obtenons pas beaucoup d’intrigue de la bande-annonce. Il y a vraiment beaucoup de vibrations, et honnêtement, c’est bien. Je veux des vibrations. Harley Quinn de Margot Robbie porte enfin sa marque de commerce rouge et noir, ce qui fait chanter mon cœur. John Cena sert un homme blanc avec Peacemaker et Idris Elba alors que Bloodsport a non seulement l’air chaud, mais semble également passer un bon moment. Je n’ai presque pas reconnu Joel Kinnaman comme Rick Flag, mais son personnage a l’air beaucoup plus froid que le jeune milquetoast que nous avons vu dans le film précédent. De plus, Viola Davis, lauréate d’un Oscar, joue le rôle d’Amanda Waller.

Cependant, il y a un MVP, et c’est Sylvester Stallone en tant que King Shark.

King Shark mange les gens. King Shark déchire les gens. King Shark est un requin qui est roi. Nous aimons ça.

L’histoire concerne apparemment la Task Force X envoyée sur l’île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l’époque nazie qui détenait des prisonniers politiques et menait des expériences. Bon sang, c’est intense pour un film de DC, mais il est classé R, et je vais toujours être pro-regarder les gens botter le cul des nazis.

The Suicide Squad est actuellement programmé pour sortir en salles (et sur HBO Max) par Warner Bros.Pictures aux États-Unis le 6 août 2021, et j’ai hâte. DC a actuellement une main forte, et j’ai hâte de voir ce qui va suivre. Considérant que le premier film Suicide Squad tirait déjà de l’ambiance de Gunn’s Guardian, il va maintenant le faire légitimement.

En parlant de cette Suicide Squad, il y a un hashtag #RestoretheAyerCut qui circule, et je soupire déjà profondément à ce sujet. David Ayer a parlé du studio qui marche sur les pieds quand il s’agit de film, mais en tant que personne qui a regardé beaucoup de ses autres films, à part le changement noté R, il n’y avait pas grand-chose à propos de Suicide Squad qui me fait réfléchir. ce serait mieux si Ayer avait plus de contrôle.

Avançons simplement et arrêtons de revenir en arrière. La Suicide Squad aura une chance de faire des choses vraiment intéressantes, et si DC continue d’être à l’aise avec les films classés R, cela lui donnera déjà un avantage intéressant sur Marvel.

Qu’avez-vous tous pensé de la bande-annonce? Cela vous excite-t-il pour The Suicide Squad et cette nouvelle ère de DC?

(Image: Warner Bros.)

