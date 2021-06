La bande-annonce de “The Tomorrow War” est là et j’ai des questions ⋆ .

La bande-annonce finale du film d’action de science-fiction à gros budget d’Amazon, La guerre de demain, est arrivée, apportant avec elle des attributs typiques du genre : un homme ordinaire au-dessus de sa tête et un prédateur extraterrestre agressif déterminé à anéantir l’humanité. Le film met en vedette Chris Pratt dans le rôle de Dan Forester, un enseignant, un père de famille et un vétéran qui est recruté par une armée voyageant dans le temps à partir de 2051. L’humanité est au bord de l’extinction grâce à une invasion extraterrestre, et ces gens du futur ont institué un projet rétroactif du passé pour mener la guerre du futur.

Le film est réalisé par Chris McKay (The Lego Movie, The Lego Batman Movie) et met en vedette Pratt, Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale) en tant que stratège militaire du futur, JK Simmons en tant que père de Pratt, Jasmine Matthews en tant que lieutenant Hart, Seychelles Gabriel comme Sgt. Diaz, Betty Gilpin en tant que femme de Pratt et Sam Richardson (Veep) en tant qu’ami/compagnon de Pratt qui vole déjà des scènes avec sa prestation comique. La guerre de demain devait à l’origine être une sortie en salles de Paramount Pictures, mais a été achetée par Amazon Studios au printemps.

Le film partage certains points de l’intrigue avec Edge of Tomorrow de 2014, qui a suivi Tom Cruise en tant que soldat combattant une attaque extraterrestre qui est coincé dans une boucle temporelle. Et même si ce film était inventif et passionnant, je suis… moins enthousiasmé par The Tomorrow War ? Principalement parce qu’il y a des problèmes d’intrigue flagrants dans la bande-annonce.

Tout d’abord, pourquoi la future armée recrute-t-elle des gens ordinaires pour combattre les extraterrestres ? S’ils ont accès à tout le passé, pourquoi ne choisissent-ils pas des guerriers de différentes époques ? Ou tout simplement aller directement à l’armée et recruter des armées entières ? Ne serait-ce pas plus efficace que de former un groupe aléatoire de personnes à partir de 2021 ?

D’ailleurs, pourquoi ne pas renvoyer leur propre équipe à l’aube de l’invasion extraterrestre pour l’empêcher de se produire ? Ne reste-t-il tout simplement plus assez d’êtres humains sur la planète ? Et si oui, pourquoi ne pas revenir quelques mois en arrière et mobiliser tous les soldats tombés au combat avec un nouveau plan de match ?

Peut-être que toutes ces questions trouveront une réponse dans le film lui-même. Pourtant, je ne vais pas dire non à un film de science-fiction bourré d’action avec une distribution charismatique, même si le schtick de Chris Pratt vieillit. Je l’apprécie généralement, mais j’ai l’impression que chaque rôle joué par Pratt est essentiellement celui de Peter Quill. Il ne serait pas la première star de cinéma à utiliser sa personnalité réelle dans ses performances, mais j’ai l’impression que c’est un cas de rendements décroissants.

Cependant, je suis très heureux de voir Yvonne Strahovski obtenir un autre rôle d’action principal. Après avoir été en grande partie gaspillé dans Le prédateur, Strahovski obtient une autre chance de combattre les extraterrestres. J’ai aussi une prédiction à faire. Son personnage porte le nom de code Romeo Command, ce qui me porte à croire qu’elle est en fait la fille de Chris Pratt qui a grandi dans le futur. Prouvez-moi que j’ai tort, Internet !

La guerre de demain sera diffusée sur Amazon Prime le 2 juillet.

(photo : Amazon)

