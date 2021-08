La bande-annonce de The Witcher: Nightmare Of The Wolf révèle de nouveaux monstres et un visage familier dans Witcher Prequel de Netflix

La bande-annonce donne également un aperçu de la dynamique qui existera entre Vesemir et la sorcière Tetra Gilcrest, exprimée par Lara Pulver de Sherlock et The Alienist renommée. Il semble déjà que des étincelles voleront entre eux, bien que le type d’étincelles exactement et si elles s’enflammeront ou non ne seront pas clairs avant la sortie de Nightmare of the Wolf le 23 août, apportant de nombreux nouveaux monstres pour le trajet. Tout bien considéré, cependant, ce ne sont pas les monstres ou la dynamique entre Vesemir et Tetra qui m’intriguent le plus dans la bande-annonce, mais plutôt les attitudes vis-à-vis des sorceleurs.