Les fans de Tiger King sont dans une autre série de meurtres, de chaos et de folie le mois prochain. La série originale de Netflix est de retour pour une deuxième saison et la nouvelle bande-annonce a été créée mercredi. À première vue, il creusera encore plus profondément dans les rebondissements étranges de cette histoire.

Deux minutes et demie pour Tiger King 2 présente Joe Exotic parlant de la prison, où il s’est retrouvé à la fin de la première saison l’année dernière. Il revisite également certains des principaux acteurs de la première saison, notamment Carole Baskin, Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover et James Garretson. La voix off suggère qu’Exotic renversera tous les haricots qu’il lui reste dans l’espoir de sortir de prison, tandis que les docuseries examineront comment le premier versement lui-même a eu un impact sur les cas qu’il dépeint.

Tiger King: Murder, Mayhem and Madness a été créé le 20 mars 2020 sur Netflix et est devenu l’un des plus grands succès de l’année. Il a amené les téléspectateurs dans le monde bizarre de la garde des grands chats, y compris les normes de sécurité choquantes, les modes de vie des travailleurs, les rivalités entre les propriétaires de zoo et les militants des droits des animaux et, bien sûr, le personnage plus grand que nature d’Exotic. Il s’est terminé en montrant Exotic allant en prison pour des accusations fédérales de maltraitance envers les animaux et deux chefs de tentative de meurtre à louer pour le complot visant à tuer Baskin.

Baskin, pour sa part, ne semble pas satisfait de l’annonce de la saison 2. En septembre, elle a fait une déclaration à TV Line disant: « Je ne sais pas comment ils ont sorti un Tiger King 2 quand Joe Schreibvogel’s [Exotic] en prison et je refuse d’être rejoué. [Co-director] Rebecca Chaiklin a dit qu’elle voulait « éclaircir l’air » sur ce qu’ils m’ont fait dans Tiger King. Je lui ai dit de perdre mon numéro. Il n’y a aucune explication à une telle trahison et à une telle représentation fausse. »

Pourtant, la bande-annonce montre Baskin de retour dans Tiger King 2, indiquant qu’elle apparaîtra à travers des images restantes de la saison 1. En effet, Chaiklin a déclaré à Entertainment Weekly l’année dernière que son équipe avait « une quantité folle de [leftover] des images… Il pourrait y avoir une suite à cette histoire parce qu’il y a encore beaucoup de choses qui se déroulent dedans, et ce sera tout aussi dramatique et tout aussi coloré que ce qui s’est déroulé ces dernières années. «

Tiger King Saison 2 premières le mercredi 17 novembre sur Netflix.