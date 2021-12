La bande-annonce de Tiny Tina’s Wonderlands est sortie aux Game Awards 2021

Préparez-vous à passer un bon moment alors qu’une nouvelle bande-annonce du spin-off de Borderlands de Gearbox Software, Tiny Tina’s Wonderlands, est sortie lors des Game Awards 2021.

Successeur spirituel du DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep de Borderlands 2 de 2013, Tiny Tina’s Wonderlands emmènera les joueurs à travers un RPG de table sur le thème de la fantaisie avec Tiny Tina elle-même en tant que maître du donjon du jeu. Bien qu’un monde fantastique puisse être la toile de fond de cette histoire, les joueurs disposeront d’un arsenal complet d’armes à feu pour jouer avec – et d’autres armes de mêlée – alors que vous affrontez le Seigneur Dragon et ses serviteurs.

La bande-annonce de jeudi pour Tiny Tina’s Wonderlands donne aux joueurs un avant-goût de ce qui les attend dans ce monde fantasque et magique évoqué par l’esprit de Tiny Tina.

Les fans de Borderlands – et les amateurs de RPG sur table – n’auront pas à attendre trop longtemps pour Tiny Tina’s Wonderlands, car sa sortie est prévue le 25 mars 2022. Le dernier jeu de Gearbox sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.