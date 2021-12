La bande-annonce de Trek to Yomi montre l’action des samouraïs

Devolver Digital a publié la dernière bande-annonce du jeu de samouraï féodal sur le thème du Japon Trek à Yomi, un jeu d’action cinématographique avec un style et une perspective artistiques saisissants.

La bande-annonce montre clairement ce qui est censé être un style destiné à imiter le vieux cinéma de samouraï en noir et blanc comme celui du célèbre cinéaste Akira Kurosawa, mais réalisé dans une perspective en 2,5 dimensions. L’action tourne autour du jeu d’épée, mais d’autres armes sont également présentées, telles que des lances, des arcs, des fusils et des canons.

La description de Devolver explique à quel point « la patience et le timing » sont la clé du succès à Yomi, en utilisant les coups de vos ennemis contre eux. La plupart des ennemis de la bande-annonce sont humains, mais la description fait également allusion à « des êtres considérés comme n’étant rien de plus que des contes populaires ».

Trek to Yomi semble être une histoire de vengeance sanglante, alors que le mentor du personnage du joueur Hiroki est tué alors qu’il était encore un enfant. Maintenant adulte, Hiroki cherche à se venger du meurtrier de son mentor. La bande-annonce se termine avec Hiroki s’approchant d’un vortex tourbillonnant entouré de crânes sur des piques. Il semble que le jeu n’ait pas l’intention de rester entièrement ancré dans la réalité avec ses thèmes et ses paramètres.

Si vous ne le savez pas, Leonard Menchari était le réalisateur du jeu de retour sur PC 2D The Eternal Castle, qui a fait des choses intéressantes et inattendues en deux dimensions. Attendre plus de la même chose de Trek à Yomi est une valeur sûre. Le jeu est écrit par Menchari et Alec Meer, co-fondateur du site de jeux PC Rock, Paper, Shotgun et écrivain prolifique pour des jeux comme No Man’s Sky et Total War: Warhammer.

Trek to Yomi sortira au printemps 2022 sur PS4, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.