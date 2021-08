La bande-annonce de Visions transforme une galaxie lointaine, très lointaine en un anime époustouflant

Nous avons été tellement concentrés sur le MCU que nous avons presque oublié les plans de Disney pour Star Wars en 2021. Vendredi dernier, Star Wars: The Bad Batch a terminé sa première saison après l’annonce de sa reprise pour la saison. 2. À peine quatre jours plus tard, Disney a partagé la première bande-annonce d’un autre projet d’animation : Star Wars : Visions.

En décembre dernier, Disney a annoncé un tas d’émissions et de films Star Wars à venir qui étaient chacun à divers stades de développement. Star Wars: Visions s’est imposé comme l’un des plus intrigants, car Disney recrutait certains des meilleurs studios d’anime au Japon pour créer des courts métrages originaux se déroulant dans une galaxie très, très lointaine. Et dans la première bande-annonce, cela semble encore plus incroyable que prévu.

Lucasfilm s’est associé à sept des studios d’animation les plus talentueux du Japon pour apporter leur style caractéristique et leur vision unique de la galaxie Star Wars à cette nouvelle série inspirée », a déclaré James Waugh, vice-président du contenu et de la stratégie de franchise chez Lucasfilm et producteur exécutif. sur le spectacle.

«Leurs histoires présentent tout le spectre de la narration audacieuse que l’on trouve dans l’animation japonaise; chacune racontée avec une fraîcheur et une voix qui élargissent notre compréhension de ce que peut être une histoire de Star Wars et célèbre une galaxie qui a été une telle inspiration pour tant de conteurs visionnaires.

Star Wars : les titres et le casting de Visions dévoilés

Selon la bande-annonce, il y aura neuf courts métrages d’animation en tout. Les studios et tous leurs courts métrages respectifs sont les suivants : Kamikaze Douga (“The Duel”), Geno Studio (“Lop and Ochō”), Studio Colorido (“Tatooine Rhapsody”), TRIGGER (“The Twins” et “The Elder” ) Kinema Citrus (“La mariée du village”) Science Saru (“Akakiri” et “T0-B1”), et Production IG (“Le neuvième Jedi”).

Lucasfilm a rempli le casting anglais de visages familiers. Dans Tatooine Rhapsody, Joseph Gordon-Levitt (Jay) et Bobby Moynihan (Geezer) apparaîtront aux côtés de Temuera Morrison (Boba Fett). Dans The Twins, Neil Patrick Harris (Karre) et Alison Brie (Am) partageront l’écran. Nous entendrons également David Harbour, Jamie Chung, George Takei et Karen Fukuhara tout au long de la série. De plus, Simu Liu – la star du prochain film Shang-Chi de Marvel – jouera un personnage nommé Zhima.

Star Wars : Visions fera ses débuts sur Disney+ le 22 septembre. Vous pouvez regarder la première bande-annonce ci-dessous :

