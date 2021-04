La bande-annonce de West Side Story de Steven Spielberg regorge de magie musicale

La première comédie musicale dirigée par Steven Spielberg, West Side Story se déroule dans les années 1950 à New York et raconte l’histoire de Tony (Ansel Elgort) et Maria (Rachel Zegler), deux adolescents croisés par étoiles dont la relation est rendue compliquée par leurs relations individuelles avec gangs de rue rivaux. La distribution de soutien talentueuse comprend Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll, Brian d’Arcy James et Rita Moreno (qui a joué Anita, la meilleure amie de Maria, dans l’original, et a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle).