La bande-annonce dérivée d’American Horror Story présente une femme en costume de caoutchouc et d’autres monstres effrayants

Fidèle à son habitude, le premier grand teaser d’American Horror Stories ne semble pas fournir de séquences épisodiques, et se consacre plutôt à la mise en place des types d’humeurs sordides et d’ambiances tordues que les épisodes anthologiques offriront. Étant donné que la femme en costume de caoutchouc joue si fortement dans la promo ci-dessus et dans l’art clé de la saison, j’espère vraiment que cela portera ses fruits au début de la saison. Est-il possible que le personnage de la saison 1 de Taissa Farmiga, Violet Harmon, soit à l’intérieur de ce costume? Ce serait un certain sens, étant donné que c’est son petit ami, Tate Langdon d’Evan Peters, qui l’a enfilé tout au long de la saison 1. Certes, les choses ne se sont pas si bien passées pour personne au cours de cette saison, bien que la franchise leur ait rendu plus heureux se terminant dans l’épisode d’Apocalypse de la saison 8 “Return to Murder House”.