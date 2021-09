La bande-annonce d’Escape the Undertaker taquine le spécial Halloween interactif de la WWE de Netflix ⋆ 10z viral

Netflix a publié la bande-annonce de Échapper à l’entrepreneur, une expérience spéciale Halloween interactive sur le thème de la WWE mettant en vedette Mark William Calaway, l’entrepreneur lui-même. Eh bien c’est ça! C’est peut-être l’une des versions les plus étranges de la programmation d’Halloween de Netflix, et nous avons hâte de la regarder !

La bande-annonce d’Escape the Undertaker déterre l’Undertaker de sa retraite en tant que faction de lutte The New Day (Grand E, Xavier Bois, et Kofi Kingston) arrive dans le manoir effrayant de l’Undertaker dans l’espoir de combiner le pouvoir de la positivité avec le pouvoir de la célèbre urne d’Undertaker. Bien sûr, l’Undertaker n’est pas content de cette visite inattendue et chassera les intrus avec leurs plus grandes peurs.

Comme c’est le cas avec d’autres films interactifs Netflix, comme Miroir noir : Bandersnatch et Kimmy contre le révérend, Escape the Undertaker donnera aux téléspectateurs le pouvoir de décider des actions des nouvelles victimes de l’Undertaker, alors qu’ils tentent d’échapper à la colère de la légende de la WWE. La bande-annonce suit la carrière du lutteur sur le thème de l’horreur en incorporant des tropes de genre classiques tels que le brouillard, les araignées et les murmures dans l’obscurité.

The Undertaker est l’un des lutteurs professionnels les plus emblématiques de l’histoire de la WWE, restant actif sur le ring de 1990 à 2020. Il est devenu célèbre pour avoir joué une entité surnaturelle qui utilise des tactiques de peur pour déstabiliser ses adversaires. The Undertaker a pris sa retraite en 2020, après le dernier épisode de la Undertaker : Le dernier tour le documentaire est sorti. Escape the Undertaker est la première production du lutteur après sa retraite.

Vous feriez mieux de commencer à vous échauffer pour votre défi de lutte, car Escape the Undertaker fera ses débuts sur Netflix le 5 octobre. Découvrez la bande-annonce d’Escape the Undertaker ci-dessous.

