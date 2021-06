La bande-annonce d’Infinite présente Hardcore Gun-Fu ⋆ 10z viral

Lorsque les consoles Xbox Series ont été lancées fin 2020, l’un des titres de lancement les plus intrigants disponibles le premier jour était Mémoire lumineuse. Créé par un seul développeur du nom de FYQD Studio, le jeu était un hors-d’œuvre visuellement convaincant à petit prix pour un jeu complet du nom de Mémoire lumineuse : infinie.

PLUS: L’aperçu Falconeer PS5 – Vol en douceur en 4K

Bien que ce dégustateur initial n’ait pas nécessairement mis le feu au monde des notes d’examen, il semble que le produit final se prépare pour tenter de changer cela. Présentant une combinaison de jeu d’épée et de ce que l’équipe de publication appelle “gun-fu” (d’accord, nous le permettrons), la nouvelle bande-annonce montre plus de ces visuels brillants trempés de pluie, une scène de poursuite en voiture ou deux, et un grand ol ‘ ennemi qui semble être un ours absolu à vaincre.

Mémoire lumineuse infinie arrive sur Xbox Series X/S et PC, les utilisateurs de PC bénéficiant des fonctionnalités NVIDIA RTX telles que les réflexions par lancer de rayons et DLSS.

SUITE: Castlevania Advance Collection évalué en Australie, probablement des ports GBA

Mémoire lumineuse infinie sera publié par PLAYISM et sera lancé sur Xbox Series S/X et PC plus tard en 2021.