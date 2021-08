La bande-annonce du Battle Pass de la saison 5 de Call Of Duty est là, avec l’opérateur Kitsune

La saison 5 de Call of Duty arrive le 12 août et une bande-annonce de passe de combat est arrivée pour présenter certains des produits cosmétiques à débloquer de la saison à venir pour Black Ops Cold War et Warzone.

La saison 5 ajoutera le nouvel opérateur Kitsune pour Black Ops Cold War et Warzone. Kitsune peut être vu dans l’art clé de la saison 5, et elle peut être déverrouillée instantanément en achetant le pass de combat de la saison 5. Un skin d’opérateur Kitsune ultra-rareté supplémentaire est également déverrouillé au niveau 100.

Quatre nouvelles armes arrivent également dans Call of Duty, et les deux premières seront présentées dans le pass de combat. Le fusil d’assaut EM2 est gratuit pour tout le monde à déverrouiller dans Black Ops Cold War et Warzone au niveau 15 du pass, et la mitraillette TEC-9 sera déverrouillable au niveau 31.

La bande-annonce de la passe de combat comprend également un skin d’opérateur Kitsune “Kyubi” en édition limitée en bonus. Cela peut être obtenu en achetant le pack de passe de combat, et s’il est acheté au début de la saison entre le 11 et le 26 août. Les packs de passe de combat sont la version coûteuse de 2 400 points COD du pass de combat, qui comprend 20 sauts de niveau et le skin bonus.

Voici tous les faits saillants de la saison 5 et les détails du nouveau mode multijoueur Double Agent à venir dans Black Ops Cold War.

