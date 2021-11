La première bande-annonce complète de Zoey’s Extraordinary Christmas, le long métrage télévisé qui clôturera Zoey’s Extraordinary Playlist, est tombée, et il semble que tout le charme maniaque de la série reste intact. Dans la bande-annonce, Zoey (Jane Levy) assume la responsabilité d’organiser le meilleur Noël possible pour les premières vacances de sa famille depuis la mort de son père, Mitch (Peter Gallagher). Cela conduit à des chansons et à des hijinks et résoudra tous les problèmes après l’annulation de l’émission après deux saisons.

Le Noël extraordinaire de Zoey sort le mercredi 1er décembre sur la chaîne Roku, faisant le saut depuis son réseau d’origine, NBC. Il avait déjà été signalé qu’à la suite de l’annulation de la série sur NBC et après l’échec des tentatives de déplacer l’émission vers Peacock de NBCUniversal, Lionsgate Television, le studio principal derrière la série unique, négociait un accord avec Roku pour développer un long métrage d’adieu film. Le film est le premier long métrage Roku Original annoncé pour The Roku Channel.

Basé sur l’émission primée aux Emmy Awards, qui a initialement été créée en janvier 2020 et centrée sur Zoey Clarke, une ingénieure en logiciel basée à San Francisco qui peut comprendre les sentiments des gens à travers des « chansons de cœur » qu’elle seule peut entendre, le Noël extraordinaire de Zoey reprendra où La saison 2, la finale de la série, s’est terminée. Selon le synopsis officiel, le film continuera « le voyage de Zoey alors qu’elle navigue entre le travail, la famille, l’amour et tout le reste ». Le film ramènera le casting original, y compris Levy, Gallagher, Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar, David St. Louis, Mary Steenburgen et Bernadette Peters et sera « apporter le même amour et la même passion au long métrage que les fans fidèles ont appris à connaître grâce à l’émission de télévision ».

« Je suis extrêmement reconnaissant à la chaîne Roku de nous avoir aidés à faire chanter à nouveau Zoey. Je ne peux pas penser à un moment plus approprié pour entendre la chanson du cœur de quelqu’un que les vacances. Et le Noël extraordinaire de Zoey sera une opportunité de fournir aux fans et les nouveaux téléspectateurs ont la chance de taper du pied et de se mettre dans l’ambiance des vacances », a déclaré le créateur Austin Winsberg. « Cette émission a toujours porté sur l’empathie, la compassion et le triomphe de l’esprit humain. La chaîne Roku a certainement levé le mien et j’espère que notre film pourra avoir le même effet sur les téléspectateurs du monde entier… »

Le film sera écrit et produit par Winsburg, sous la direction de Richard Shepard, réalisateur du pilote Zoey’s Extraordinary Playlist. En plus du film, la chaîne Roku est le site officiel de la liste de lecture extraordinaire de Zoey, avec les 25 épisodes disponibles en streaming.