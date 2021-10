La bande-annonce du film tant attendu sorti, revient en salles

Scream 5 : Bande-annonce de lancement du film tant attendu, revient en salles | Instagram

Ils ont récemment dévoilé la glaçante bande annonce de Scream 5 et aussi quelle est sa date de sortie officielle, un film que des millions de personnes attendent sans aucun doute, car c’est l’un des films avec le plus de fans.

Paramount Pictures a surpris les fans du horreur avec la bande-annonce de « Scream 5 », la série de films à succès du tueur « Ghostface » qui sortira le 14 janvier 2022.

Selon ce que les études indiquent, « Scream 5 » a lieu vingt-cinq ans après la séquence d’as3s1nat0s de la ville fictive « Woodsboro ».

Dans le film une nouvelle as3s1no enfile le masque de « Visage de fantôme”Et menace un groupe d’adolescents de révéler de nouveaux secrets du passé de la ville.

Notamment, les stars de « Scream 5 » Neve Campbell (« Sidney Prescott »), Courteney Cox (« Gale Weathers ») et David Arquette (« Dewey Riley ») retrouvent leurs rôles emblématiques dans « Scream » aux côtés de l’actrice mexicaine. Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette et Jenna. Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown et Sonia Ammar.

En revanche, le tournage de « Scream 5 » s’est terminé en novembre 2020 sous le scénario de Kevin Williamson donc il était prévu qu’il sorte durant cet Halloween, cependant, cela n’arrivera malheureusement pas.

Je suis ravi qu’ils reviennent à Woodsboro et qu’ils aient à nouveau très peur. Je pense que Wes aurait été très fier du film que Matt et Tyler font », a déclaré Williamson à l’époque.

Grâce à des plateformes telles que YouTube, vous pouvez déjà voir la première avancée vers ce qui sera le nouveau film tant attendu, où, une fois de plus, le redoutable Ghostface cherchera à faire son travail et, bien sûr, à être le visage de t3rr0r.

« Scream » est une saga très réussie de t3rr0r qui, depuis la première de son premier film en 1996, a insufflé un nouveau souffle à ce genre et au sous-genre du « slasher », sous la direction d’une idole du cinéma dérangeante et envoûtante comme Wes Craven.

L’affiche officielle du Mexique a également été dévoilée, montrant Ghostface lui-même posant avec un couteau dans la main droite.

C’est toujours quelqu’un que vous connaissez », dit la phrase sous le titre du film.

A noter que le réalisateur était également à l’origine de la saga « A Nightmare on Elm Street », il a perdu la vie en 2015, donc ce nouveau film sera le parfait hommage aux pépites cinématographiques qu’il a faites.