La bande-annonce du film Uncharted a fuité – et elle semble assez authentique pour les jeux

Les Film inexploré est en préparation depuis 13 ans, mais nous commençons enfin à voir le projet prendre vie alors qu’une nouvelle bande-annonce a été divulguée, montrant à quoi ressemblera un moment emblématique de la franchise de jeu sur le grand écran.

Regardez la bande-annonce intégrée dans le tweet ci-dessous pour voir une pièce maîtresse qui s’inspire du chapitre Stowaway de Uncharted 3: La tromperie de Drake – quelque chose que nous avons toujours soupçonné aurait fière allure tout habillé pour le cinéma, de toute façon.

La bande-annonce a monté et descendu pendant la nuit alors que diverses grèves et suppressions ont lieu, mais au moment de la rédaction, ce tweet est toujours en place et montre ce que vous pouvez attendre de la bande-annonce lorsque la version officielle sera publiée plus tard cette semaine (en théroy).

Fuite de séquences d’écran de la bande-annonce d’Uncharted Movie. La bande-annonce complète est attendue demain. Le film semble sortir en février 2022. pic.twitter.com/ZBOiDSIjnR – MauroNL (@MauroNL3) 20 octobre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

C’est rassurant de voir enfin le jeune Nathan Drake de Tom Holland prendre vie : cela a été un long voyage pour le film, à ce jour. Le projet devait initialement sortir le 18 décembre 2020, avant d’être repoussé au 5 mars 2021, lorsque le réalisateur Travis Knight a quitté le projet. La pandémie de coronavirus a repoussé son lancement jusqu’au 8 octobre 2021, avant d’être avancé au 16 juillet 2021… avant de finalement se reposer sur une date de sortie en 2022. Phew.

Techniquement, le film est en préparation sous une forme ou une autre depuis 2008, et cette version actuelle (finale?) Du projet voit Zombieland: Ruben Fleischer de Double Tap et Venom à la barre – le septième réalisateur à être attaché au projet .

Holland a décrit le scénario du film Uncharted comme « l’un des meilleurs » qu’il ait jamais lu. Mark Wahlberg joue Sully et Antonio Banderas joue un personnage mystérieux qui n’a pas encore été révélé, si vous vous demandiez qui l’accompagnera à l’écran.

Ce n’est pas la seule adresse IP basée sur Sony que nous allons voir passer de la console au grand (et petit) écran dans les années à venir ; la société travaille actuellement d’arrache-pied sur trois films et sept émissions de télévision basés sur les propriétés PlayStation.

Les rumeurs suggèrent également que le nouveau et mystérieux studio de San Diego de la société travaille sur la prochaine entrée de la série Uncharted.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies