La bande-annonce du livre de Boba Fett offre un aperçu des retombées de Star Wars

Disney et Lucasfilm ont partagé la première bande-annonce du livre de Boba Fett lundi matin. Lucasfilm a taquiné la série dans une scène post-crédit attachée à la finale de la saison 2 de The Mandalorian. Temuera Morrison reprendra son rôle de personnage principal, tandis que Ming-Na Wen reviendra en tant que mercenaire Fennec Shand. Le premier épisode de la série dérivée de Star Wars commencera à être diffusé le 29 décembre 2021. Comme pour la plupart des émissions originales de Disney +, de nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine.

Le livre de Boba Fett sort le 29 décembre

Lucasfilm dit que Le Livre de Boba Fett « trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer leur territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime ».

Nous savons que la série reprendra peu de temps après la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Le trône de Jabba le Hutt est vacant et Boba Fett envisage de prendre sa place. Comme le dit Fett dans la bande-annonce, il prévoit de régner avec respect plutôt que peur, comme l’a fait Jabba. Bien sûr, rester sur le trône de Jabba sera un défi, comme en témoigne le grand nombre d’humains et d’extraterrestres qui tentent de tuer Fett et Shand.

Pratiquement toute l’équipe créative derrière The Mandalorian revient pour ce spin-off qui se déroule à la même période. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki produisant et John Hampian coproducteur. Disney n’a révélé aucun détail supplémentaire sur la série, mais un rapport suggère que la saison comportera huit épisodes.

Vous pouvez voir Boba Fett et Fennec Shand en action dans la bande-annonce du livre de Boba Fett ci-dessous :