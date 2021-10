La bande-annonce du réalisateur ‘Rocky IV’ de Sylvester Stallone, date de sortie

in

Le gros réalisateur de Rocky IV sortira le mois prochain. Cette semaine, une bande-annonce de Rocky IV: Rocky vs. Drago The Ultimate Director’s Cut de Sylvester Stallone a été publiée, qui a révélé qu’il ne serait en salles que pour une nuit le 11 novembre. Le film sera ensuite disponible en numérique et à la demande. le 12 novembre.

L’une des plus grandes choses que le réalisateur de Rocky IV aura sera 40 minutes de séquences inédites que Stallone a ajoutées. L’acteur de 75 ans a écrit réalisé et joué dans le film de 1985 qui a rapporté plus de 300 millions de dollars. Lorsque Rocky IV sortira en salles pour une nuit seulement, Stallone présentera une séance de questions-réponses en direct dans certains endroits de Fathom à l’échelle nationale, ainsi qu’un aperçu des coulisses du film. Les billets sont maintenant en vente pour la coupe du réalisateur de Rocky IV.

Stallone a annoncé qu’un réalisateur de Rocky IV arriverait l’année dernière. “Pour le 35e anniversaire, Rocky 4 obtient un nouveau DIRECTORS coupé par moi”, a écrit Stallone sur Instagram. “Jusqu’à présent, ça a l’air génial. Soulful… Merci MGM pour cette opportunité de divertir.” Le quatrième film de Rocky était important étant donné qu’il s’agissait de la dernière apparition d’Apollo Creed (Carl Weathers) alors qu’il était tué par Ivan Drago (Dolph Lundgren).

“J’avais cet entraîneur russe pour ma langue russe et il était de Moscou”, a déclaré Lundgren en 2018 via Screen Crush. “Il avait toutes ces informations sur les athlètes en Union soviétique, comment ils sont utilisés par le système, comment c’est très militariste, ils n’ont aucun pouvoir, ils doivent faire ce qu’on leur dit. Nous Je ne me souviens pas exactement de quoi il s’agissait, mais il y avait quelque chose que je devais prouver à l’establishment.

Le film sortira un an avant la sortie d’un nouveau film Rocky – Creed III. Ce sera la première fois que Stallone n’apparaîtra pas dans un film de la franchise Rocky, comme il l’a annoncé la nouvelle en avril. Creed III mettra en vedette Michael B. Jordan qui réalisera également le film. Il incarne Adonis Creed, le fils d’Apollon, et a joué dans Creed and Creed II. Lorsque Creed III sortira, il y aura un total de neuf films dans la franchise Rocky.